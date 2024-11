El transporte pesado asegura que la liberación de la comercialización de los carburantes será un fracaso

El dirigente Pedro Quispe estima que el precio de los combustibles en el país sobrepasará los 10 bolivianos por litro, monto prohibitivo para los usuarios nacionales

Boris Bueno Camacho / La Paz

El representante del Sindicato de Choferes Asalariados de Transporte Nacional e Internacional (Schatin), Pedro Quispe, advirtió este viernes que la comercialización del combustible en manos de privados no prosperará por el alto costo que supondrá la internación sin subvención desde los mercados externos, debido a que el costro del litro roza los nueve bolivianos, y a ello se debe sumar la utilidad que debe tener el comercializador, lo que hará insostenible para el usuario nacional la adquisición de diésel y gasolina sin subvención.

El dirigente aseguró que ningún importador venderá el litro de combustible en Bs 7,50 como asegura el gobierno, porque el costo en los países vecinos oscila entre 8 y 9 bolivianos, a ello se debe sumar el costo del transporte, de internación y la utilidad que debe tener el comercializador en el país hará que el precio en el país supere los diez bolivianos; en tal sentido, rechazó la estimación de las autoridades del sector de Hidrocarburos que afirmaron que ese será el coste aproximado en las estaciones de servicio.

“Ningún importador va a vender en ese precio; van a traer el diésel, de Chile, Perú, Argentina o Paraguay no con 5 o 3 pesos, el costo allá esta ocho o nueve bolivianos, más el transporte a 10, van a tener que vender en Bs 10,50 u 11 el litro, que quede claro, ¿de dónde sacan Bs 7,50? ¿Van a obligar a las estaciones de servicio que vendan (en ese precio)? ¿Al importador? Todos quieren ganar, van a ganar dos puntos, no va a existir diésel o gasolina de 7 bolivianos, los empresarios no van a perder, esa es una gran mentira para nosotros”, afirmó.

En ese sentido, señaló que debe continuar la subvención porque eso garantiza que los fletes de transporte y los pasajes interdepartamentales continúen bajos, caso contrario, si se incrementa el precio del diésel, los precios deben multiplicarse por tres, con ese argumento estimó el combustible que piensan internar al país con precio no subvencionado, no podrá se comercializado en el territorio nacional, porque significará el encarecimiento de los productos y servicios.

“Si los ingenios azucareros o los soyeros traen su propio combustible van a subir sus costos de operación, la tonelada están vendiendo en cien dólares, al comprar el diésel en 8 o 10, va a costar 400 a 500 dólares la tonelada, eso van a hacer; si el azúcar costaba 200 pesos, por ejemplo, con diésel no subvencionado va a llegar a costar 600 a 800 bolivianos, porque se va a tener que invertir mucha plata en el diésel, a nadie le conviene, prefieren con diésel subvencionado”, apuntó.

Asimismo, el dirigente descartó que ese sector tome medidas de hecho si desde este sábado no se normaliza la distribución de diésel en el país, porque afectará aún más a la endeble economía de sus afiliados que fueron perjudicados por los bloqueos de enero y octubre protagonizados por sectores evistas, además de la falta de dólares que provocó un mercado paralelo con una cotización que sobrepasa los 10 bolivianos por unidad de la divisa estadounidense y el problema de los carburantes que se arrastra desde hace meses en el país.

“Vamos a seguir esperando su buena voluntad, que cumplan, han indicado que hay buques en el puerto de Arica, que traigan y repartan a todas las estaciones de servicio cien por cien, para poder abastecernos, no restringir (el combustible), no dar poco; antes se daba 25 mil litros, hoy se les da diez mil, por eso son las colas que hay a nivel nacional”, reclamó Quispe.

Asimismo, acusó a Evo Morales por haber mantenido el precio subvencionado de los combustibles en base a un un criterio netamente político, lo que afectó enormemente a la economía del país cuyos resultados se ven en la actualidad, debido a que se destinaron miles de millones de dólares para entregar un producto barato a los consumidores a expensas del incremento del déficit en las arcas estatales, a ellos se añade la falta de exploración de hidrocarburos que determinaron el complicado panorama actual.