El transporte pesado convoca a la primera cumbre de todo el sector para definir acciones ante la crisis

El evento sectorial analizará la coyuntura nacional y de ese gremio con miras a establecer una posición integral del transporte en su conjunto

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El transporte pesado expresó su molestia por las reiteradas oportunidades en que supuestamente fueron engañados por los representantes gubernamentales en cuanto a la provisión de combustibles, la normalización de la circulación del dólar en el territorio nacional en la cotización oficial de Bs 6,97, entre otros compromisos que no fueron cumplidos; en consecuencia, la dirigencia decidió convocar a una cumbre de todo ese sector, para tomar determinaciones sobre esos y otros aspectos.

El dirigente Hugo Domingo Ramos fustigó la actitud de los representantes de la actual administración, quienes -dijo- se hicieron la burla del transporte en general con promesas y compromisos que nunca fueron cumplidos; en tal sentido, la cumbre que se llevará a cabo en El Alto, el próximo lunes 25 de noviembre, tomará determinaciones ante la imposibilidad de continuar con las labores normales por la falta de los insumos e implementos que necesita ese gremio para prestar sus servicios a la población.

“El transporte pesado está preocupado por la tomada de pelo de estas autoridades que dijeron que después de 10 días se iba a normalizar la provisión de combustible, hoy vemos que no hay combustibles en los surtidores de diferentes departamentos; por eso, convoca a una cumbre abierta a todos los transportistas, la primera cumbre del transporte boliviano, donde vamos a participar todos los transportistas a nivel nacional de los nueve departamentos, como se convino en una reunión virtual”, anunció.

El transporte pesado bloquea en Guabirá. Foto: Montero Noticias

Los temas que serán abordados son: la ausencia de dólares y sus consecuencias, la falta de combustible, repercusión de los 24 días de bloqueos a la economía de los transportistas, el último ‘impuestazo’ determinado por el Servicio Nacional de Impuestos (SIN), los abusos de la Dirección de Prevención del Robo de Vehículos (Diprove) a los choferes, las multas altas de Vías Bolivia debido a las balanzas obsoletas que marcan mal el peso de la carga, análisis de los precios de la canasta familiar y otros; pero, también, los compromisos contantes de la gestión que nunca fueron cumplidos.

“Los transportistas les dicen a estos mandatarios del país: ‘en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso’; ¿por qué no dice la verdad al pueblo boliviano? Que no hay dólares para comprar combustible, que no mientan, el señor presidente está tratando de alargar su agonía hasta que cumpla su gestión, creo que no es la forma de actuar de un primer mandatario, ni de los ministros; ellos deberían entrar en austeridad rebajándose el sueldo en 50 por ciento, porque estamos gastando más en sueldos que en la economía del país”, remarcó.

El dirigente del transporte pesado Hugo Domingo Ramos. Foto: captura pantalla

Ramos recordó que la mayoría de los transportistas tienen obligaciones en el sistema financiero nacional, así como también con el SIN por el concepto del Impuesto a las Utilidades que deben pagar cada año y, debido a la profunda crisis que atraviesa el país que los afecta sobremanera, es que necesitan un alivio tributario y en el pago de las deudas a las entidades bancarias, resolución que saldrá de la cumbre que se efectuará la próxima semana en instalaciones de la radio San Gabriel, en la urbe alteña.

“En esta primera cumbre vamos a definir el rumbo demuestra institución y de todos los agremiados a la confederación y a todo el transporte boliviano; este sector no le debe nada a ningún partido político, por eso el transporte pesado convoca a esta primera cumbre, las bases serán las que definan las futuras acciones en defensa de nuestro gremio, porque hoy ya nos declaramos en quiebra y no vamos a poder cumplir con las deudas”, aseguró.