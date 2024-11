En medio de reclamos, Emapa comienza a vender arroz en los barrios de La Paz y El Alto

También observan que no estarán en sus casas por motivos laborales a la hora que los camiones lleguen a sus barrios.

La medida tiene respaldo de una parte de la población, pero también ha generado dudas y molestia en algunos consumidores que consideran que ya no podrán comprar el producto con este plan por la incertidumbre sobre los horarios.

Este lunes, un grupo de personas llegó hasta la agencia de la avenida Mariscal Santa Cruz e instaló un bloqueo porque supuestamente no hay un cronograma de la venta en los barrios.

“No queremos que lleven a las zonas porque los presidentes se aprovechan a no ser que ellos fiscalicen”, denunció una mujer.

Lo cierto es que los consumidores señalan que los funcionarios les informaron que ya no habrá venta de arroz en las agencias.

“He llegado a las 4:00 de la mañana y a las 06:00 nos dicen que no nos van a dar arroz porque van a llevar a los barrios, no se ponen en nuestros zapatos porque estamos desde la madrugada por una arrobita de arroz”, reclamó otra mujer.

Comunicado

Días antes, la empresa estatal había indicado que “para garantizar que el arroz llegue a tu mesa a un precio justo y apoyar a los productores nacionales, Emapa ha decidido implementar la Venta Móvil de Arroz en Camiones, a partir del lunes 18 de noviembre”.

La venta de este producto en los camiones de Emapa tiene un precio de Bs 50,50 la arroba.

Según la firma, el objetivo es evitar la especulación y asegurar que “los beneficios lleguen directamente a quienes consumen este alimento”.

El pasado lunes, el gerente de Emapa, Franklin Flores, denunció que en las tiendas y en los supermercados de la empresa se identificó que más del 50% de las personas que forman filas por arroz se dedican a revender el producto.

Para frenar esa situación, activaron su plan con camiones, logística y equipo de sistemas, para recorrer las calles de los barrios de La Paz y El Alto con este producto.

Las unidades móviles de la empresa estatal recorrerán avenidas troncales y plazas de zonas, entre ellas las avenidas Buenos Aires y Periférica y barrios como Alto Obrajes, explicó Flores en ese entonces.