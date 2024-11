Escasez de diésel: Industrias oleaginosas frenan operaciones por falta de granos y advierten con “situación desastrosa” para pecuarios

“Nuestro sector se maneja con la materia prima que es el grano de soya. A partir de ahí salen todos los subproductos que consume el sector pecuario a nivel nacional y los productos para la exportación. Lo único que tenemos en stock es harina solvente que tenemos que tener en stock guardada de molienda anterior porque tenemos que cumplir el compromiso con el Gobierno”, enfatizó.

Respecto a la cosecha de invierno, el dirigente explicó que tienen programado moler cerca de 370.000 toneladas, pero eso está en riesgo, al igual que la siembra y existe esperanza en poder solucionar esta situación, caso contrario se tendrá “un problema tremendo de subproducto para abastecer la alimentación de los sectores pecuarios”.

Además, puntualizó que la obligación de abastecer de diésel para el sector agropecuario, agroindustrial y productivo en general, es del Gobierno y consideró que este debe hacer su tarea y asumir sus funciones para que el carburante no falte.

“Tiene que haber diésel ya. Debería priorizarse, del diésel que está ingresando al país, debería priorizarse un porcentaje exclusivamente para el sector agropecuario (…) Otros sectores se acomodan en el tiempo. Si nosotros no tenemos diésel para producir alimento, eso no se acomoda. Y en el 2025, primer semestre, vamos a ver la desgracia de no tener alimento”, concluyó.