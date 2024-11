Este miércoles concluye el plazo para solicitar los permisos de circulación para el Día del Peatón en Cochabamba

El domingo 1 de diciembre se realizará el último Día del Peatón en Cochabamba, conoce que necesitas para poder solicitar un permiso.

Fuente: Unitel

Este domingo se llevará adelante el último Día del Peatón de este año en la ciudad de Cochabamba, por lo que desde la Alcaldía han recordado que este miércoles vence el plazo para tramitar los permisos de circulación.

El director de Movilidad Urbana, Ever Rojas, manifestó que las empresas y/o diferentes instituciones que requieran de dichos permisos para transitar el día domingo pueden realizar su solicitud a través de la plataforma virtual.

“En este momento está en funcionamiento, en aplicación, la plataforma virtual Innova.cochabamba.com, este es el único mecanismo virtual en línea que tiene la ciudadanía, las empresas, las personas para poder recabar los permisos de circulación para esta última jornada del Día del Peatón y el Ciclista que se viene este primero de diciembre, domingo, en ese sentido, hoy día hasta medianoche estará habilitado el sistema”, indicó Rojas.

Según el funcionario, se está realizando la verificación correspondiente de cada solicitud para corroborar el justificativo y/o motivo por el cual necesitan circular durante los horarios de restricción.

“Hasta este momento más del 50% que han sido registrados en el sistema están siendo rechazados porque no cumplen con el grado de emergencia que amerita justificar para esta circulación en este domingo, es decir, no se va a otorgar, por ejemplo, para viajes, no se va a otorgar para ir a hacer cumpleaños, actividades familiares, ellos lo deben hacer en bicicleta, pedaleando en esta jornada”, aseveró.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de circulación?

“Se está exigiendo en el sistema: el RUAT del vehículo, la fotografía del motorizado, la fotografía del conductor, de la licencia de conducir, del carnet, del SOAT del vehículo, de la Inspección Técnica Vehicular; fundamentalmente, el dato más importante es la justificación que tienen que describir las personas aclarando por qué están solicitando el permiso”, aclaró Rojas.

El director de Movilidad Urbana recuerda que este próximo domingo está prohibida la circulación de vehículos desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

¿Cómo será el control durante la jornada del Día del Peatón?

“En las competencias de movilidad urbana, nosotros vamos a buscar en el control a la circulación de vehículos motorizados. Está prohibido totalmente circular vehículos sin contar con la autorización, estos van a ser detenidos en cada uno de los puntos de control; estamos hablando más de 60 puntos que tendremos controlados con guardias municipales, también con ayuda de la Policía para detener los vehículos y conducirlos inmediatamente a través del uso de grúas a las postas habilitadas”, aseveró.

¿Se sancionará a los vehículos que sean sorprendidos circulando sin permiso?

“Permanecerán en las postas hasta las 18:00 horas, posteriormente serán liberados sin pagar ninguna multa económica. La normativa no prevé ninguna sanción económica, más deberán pagar el costo de traslado de la grúa que asciende a 50 bolivianos para motocicletas y 100 bolivianos para vehículos de cuatro ruedas”, agregó.