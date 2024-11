Evistas advierten nuevo bochorno en sesión de Diputados, exigen nueva elección de directiva

Los arcistas defienden la postulación Yujra, pero el evismo exige la elección del diputado Santos Mamani.

La Paz.- El diputado del MAS, Freddy López, del ala evista, advirtió que, en la sesión convocada para hoy para la designación de comisiones y comités, tomarán la testera hasta que se garantice una nueva elección de directiva. Afirmó que la elección de Omar Yujra como presidente de la Cámara de Diputados es ilegal por que solo lo eligieron 28 diputados.

“Acá buscan intimidar, mientras no se convoque a una elección transparente como señala el reglamento no se va a realizar las sesiones con autoproclamados ¿Cómo es posible que quieran que se le reconozcan cuando solo 28 diputados hayan consolidado su presidencia? No vamos a permitir hasta que se realice una elección transparente”, manifestó el diputado López.

Manifestó que la nueva elección debe darse entre los candidatos del MAS Jerges Mercado, Froilán Mamani, Santos Mamani y Omar Yujra. “Mientras estén manipulando no se respeta, qué respeto van a merecer el mismo Omar Yujra y su directorio, para nosotros ellos no están reconocidos, cada diputado protestará. Ellos no son electos de acuerdo a lo que señala el reglamento”, dijo.

Los arcistas defienden la postulación Yujra, pero el evismo exige la elección del diputado Santos Mamani. Durante la sesión convocada para la elección de la nueva directiva los evistas ocuparon la testera e impidieron la movilidad del entonces presidente Israel Huaytari, quien declaró un cuarto intermedio de la sesión. Pero sorpresivamente una hora después la primera vicepresidente Verónica Challco posesionó a Yujra.