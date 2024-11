Evo acusa de neoliberal al gobierno de Lucho Arce y de provocar la quiebra de tres empresas estatales

El expresidente Evo Morales acusó este domingo al gobierno de Luis Arce Catacora de implementar políticas neoliberales que estarían provocando la quiebra de empresas estatales como Emapa, Entel y Banco Unión. Según Morales, esto allanaría el camino hacia una nueva ola de privatizaciones debido a la baja calidad en los servicios estatales.

Morales afirmó que el gobierno es cien por ciento neoliberal porque determinó la libre importación de harina de trigo y otros productos. “Aquí hay un tema de fondo, vemos que el gobierno es un gobierno anti-Estado. ¿Cómo lo demuestro? Solamente tres cositas: Emapa, Entel y Banco Unión”, indicó.

Explicó su teoría mencionando el cierre del Banco Unión en el Trópico lo cual, según él, castiga a esta región y al Estado, ya que la gente está migrando a la banca privada.

En relación a Entel, Morales indicó que ha bajado la calidad de su servicio de internet, tanto que se vio obligado a migrar a Tigo porque está mejor que Entel. Señaló que en una oportunidad advirtió al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, que con este tipo de servicio están destrozando la economía estatal y poniendo en riesgo el bono Juancito Pinto, que se financia con las utilidades de la empresa.

Sobre Emapa, dijo que, en la terminal de buses de la población de Shinahota, durante su gobierno se abrió una tienda que ahora se encuentra cerrada los sábados, domingos y feriados, que son días clave para que la gente logre abastecerse.

Afirmó haber consultado a los empleados sobre el motivo del cierre de Emapa y le dijeron que hay instrucción “desde arriba, desde la nacional”. Entiende que no hay productos para vender, por lo que concluyó que “Emapa está en quiebra” por instrucción del mismo gobierno, que está llevando a la quiebra las empresas del Estado.

“Hoy estamos comentando Entel, Banco Unión y finalmente Emapa. Entonces, eso es ayudar al sector privado. Es un gobierno privado y no del Estado. Por eso yo decía en algún momento, no hay Estado plurinacional, ahora es Estado colonial. Estas políticas que implementa el gobierno nacional son para que vuelva la privatización. Si Entel no va a prestar buen servicio, que se privatice como antes”, comentó.

En su criterio, el gobierno no tiene cómo resolver el problema y está más enfocado en conseguir dinero, ya sea vía crédito para combustible o para amortiguar los intereses de la deuda externa. “¿A qué conclusión llego? El gobierno solo tiene un plan para robar, para destrozar la economía y para perseguirnos a nosotros. Ese es el plan que tiene, es el resumen”, dijo el expresidente.

