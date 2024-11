Evo Morales abre debate sobre su futuro político, si defenderán la sigla del MAS o crearán otro partido

El expresidente Evo Morales manifestó que la reunión ampliada del Movimiento al Socialismo (MAS) y del Pacto de Unidad debe decidir sobre su situación política como candidato, si van a defender la sigla del IPSP, o si van crear un nuevo partido político.

El jefe del MAS, Evo Morales. Foto: Twiter de Morales

Fuente: ANF

La Paz.- El expresidente Evo Morales manifestó que la reunión ampliada del Movimiento al Socialismo (MAS) y del Pacto de Unidad debe decidir sobre su situación política como candidato, si van a defender la sigla del IPSP, o si van crear un nuevo partido político.

La mañana de este viernes, Morales dio por inaugurada la reunión del MAS en el municipio de Lauca Ñ, instancia en la que debatirán tres temas, sobre su “supuesta inhabilitación”, la sigla del MAS o si van a crear una nueva organización política.

“Si supuestamente Evo Morales ya no es candidato y no tiene partido, esta reunión tiene que debatir tres cosas. Primero, la situación de Evo Morales, soy orgánico, si cree que está inhabilitado me toca irme a mi chaco a cosechar tambaqui”, dijo en su discurso.

Un segundo tema para debatir -dijo- es el propósito del Gobierno de pretender quitar de manera inconstitucional la sigla del Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Qué hacemos: defendemos (el MAS) o hacemos nuestro partido o qué hacemos. Ahí está el debate”, añadió el líder político. Apunto que lo más importante para las nuevas generaciones es que “aquí (reunión) se va a decidir el futuro de Bolivia”, afirmó.

El Tribunal Constitucional Plurinacional reconoció la dirección nacional del “congreso” convocado por el Pacto de Unidad afín al gobierno de Luis Arce y realizado en la ciudad de El Alto, de esa manera intentan que Morales pierda la sigla con la que desde 2005 ha logrado varias victorias.

Morales rechazó esa sentencia porque emana de los actos “ilegales” de los “magistrados” autoprorrogados del Tribunal Constitucional, quienes cumplieron su mandato el 31 de diciembre de 2023.

“La Constitución Política del Estado no permite ninguna prórroga o autoprórroga es ilegal, (porque) no son magistrados, su cargo terminó el 31 de diciembre. Que demuestren qué artículo permite la prórroga y autoprórroga”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó a los “luchistas” es decir, a los seguidores del presidente Luis Arce, acusó a la “derecha de Lucho” de manipular que Andrónico Rodríguez va a ser candidato, “mentira”; y que el objetivo quiere dar “mala imagen al Andrónico”.

“Nos hemos reunido y hemos decidido que al trópico no nos van a dividir ni sindicalmente ni electoralmente”, sostuvo, “vamos a defender al MAS y al IPSP».

Morales también cuestionó al gobierno por su manejo económico. “Todos saben que Lucho ha hundido la economía del país” y que en el país, si bien hubo inflación en el pasado, pero no era como ahora; estamos peor que con gobiernos neoliberales; y que la corrupción se ha desbordado.

/ANF/