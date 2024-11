Evo Morales asegura que constitucionalmente continúa como presidente del MAS

El exmandatario ratifica que las acciones de los magistrados prorrogados son nulas de pleno derecho

Boris Bueno Camacho / La Paz

El exmandatario Evo Morales desconoció este miércoles la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que avaló el congreso de mayo pasado del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS) en sujeción a una sentencia constitucional emitida por la Sala Cuarta Especial del Tribunal Constitucional (TCP) y ratificó que el gobierno intenta consolidar el robo de la sigla de ese instrumento político con la ayuda de los magistrados prorrogados cuyo mandato no es legal.

Morales remarcó que la Constitución Política del Estado (CPE) no reconoce en ninguno de sus artículos la prórroga de las autoridades electas, entre ellos los magistrados del Órgano Electoral y del TCP; en ese sentido, el mandato de estos servidores feneció el pasado 2 de enero; en consecuencia, sus fallos, sus sentencias, sus resoluciones y los autos constitucionales ‘son nulos de pleno derecho’, afirmó.

“Lo que ayer pasó es un secuestro, o es una proscripción del MAS IPSP, con la intención de realizar un genocidio político; el Lucho va a proscribir al MAS, y digo que se secuestra al MAS, porque si es candidato a presidente obtendrá el 2 por ciento, si va a las elecciones perderemos la personería jurídica, de ahí viene el genocidio político; en mi percepción el gobierno asesorado por el imperio combina el secuestro, la proscripción y eliminación del MAS, para que el movimiento indígena no sea parte de la historia”, manifestó.

Al respecto, el presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba ratificó que, si se respeta la CPE, la ley y el estatuto interno del MAS, él continúa como presidente, porque la sentencia constitucional 0776/2024-S4 y la resolución de la Sala Plena del TSE emitida la pasada jornada no se ajustan a ninguna de las normas vigentes que rigen el desenvolvimiento de las organizaciones políticas en el país.

El líder del ala radical del partido oficialista recordó que se cometieron transgresiones a la ley como la anulación del congreso de Lauca Ñ de octubre del año pasado, pese a que ya había sido verificado por el propio TSE, además de la ratificación del evento de El Alto cuando el estatuto del MAS especifica que solamente el presidente del partido político tiene la potestad de convocar a esos actos políticos para que tengan fuerza legal y sean reconocidos por el ente electoral, hecho que no sucedió; sin embargo, ratificó que el movimiento está más fortalecido ante estos embates.

“La Ley 1096 solo el delegado oficial del partido, agrupación ciudadana o movimiento político como el MAS – IPSP, puede pedir supervisión, solo el delegado oficial ante el TSE puede mandar cartas, resoluciones y convocatorias al congreso y Diego Jiménez no mandó ninguna carta, no ha pedido ninguna supervisión para El Alto, entonces, TSE, haga respetar la ley, si no va hacer respetar la ley cómo puede garantizar las elecciones, como puede garantizar la democracia”, refirió.

Asimismo, objetó al actual jefe nacional del MAS, Grover García, por haber pedido la rendición de cuentas de la gestión saliente cuando desde hace tres años los funcionarios del gobierno y los sectores sociales que lo respaldan no aportaron al partido oficialista por una determinación de Luis Arce y el Pacto de Unidad que lo apoya; en ese sentido, rechazó la conminatoria de la dirigencia del sector renovador y cuestionó la arremetida contra los militantes que lograron que sean gobierno.

“Estamos peor que en los tiempos neoliberales, como en la dictadura, la gente que votó por ellos ahora está en la cárcel; con los autoprorrogados ahora intentan dar un golpe al MAS, formalmente estarán ahí con la sigla del MAS, pero de qué les sirve si no tienen ni siquiera la base social; pero, no hay que desmoralizarse, es una lucha de clases, ellos están con el imperio y nosotros con la lucha de los pueblos; no nos vamos a rendir, pero también no nos vamos a vender”, enfatizó.