Evo Morales dice que si en reunión en Lauca Ñ se define que está inhabilitado “me toca irme a mi chaco”

El expresidente dijo que en el encuentro, que se desarrolla en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, se deben tratar tres puntos: su habilitación, la situación de la sigla del MAS y el “futuro” de Bolivia.

En el inicio de la reunión nacional de emergencia del ala evista, el expresidente Evo Morales afirmó que, si el encuentro decide que no está habilitado para las elecciones generales de 2025, se retirará a su chaco para cosechar tambaquis.

“Si supuestamente Evo no es candidato, ya no tiene partido, está reunión tiene que decir tres cosas para mí. Primero, la situación de Evo Morales, soy modo orgánico, si creen que Evo está inhabilitado, me toca irme a mi chaco a cosechar tambaqui, para sembrar arroz”, dijo Morales en una reunión de sus seguidores.

No es la primera vez que Morales promete dedicarse a su chaco y a la piscicultura si abandona la política

Segundo punto: qué pasará con la sigla del MAS

El expresidente señaló que el segundo tema a tratar en el encuentro es el “intento” del sector arcista de arrebatarles la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Nos están intentando quitar ilegalmente nuestra sigla. ¿Qué hacemos?, ¿defendemos?, ¿hacemos otro partido? Qué hacemos, esa es la tarea, ese es el debate”, dijo Morales.

Tercer punto

El líder cocalero indicó que el tercer punto a discutir es la definición de acciones para decidir “el futuro de Bolivia”.

“Hermanas y hermanos, esta reunión que casi se convierte en ampliado, esta reunión al margen de debatir la situación de Evo, del MAS-IPSP, aquí se va a debatir el futuro de Bolivia, estoy convencido”, mencionó Morales.

El encuentro

La reunión en Lauca Ñ, bastión de Morales, fue convocada por el sector evista después de que dos resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) afectaran las aspiraciones de Morales de postularse en los próximos comicios presidenciales.

La primera resolución ratifica que Morales no puede ser candidato en las elecciones de 2025. La segunda reconoce el congreso del MAS afín al sector arcista, celebrado en mayo pasado, donde se determinó que la presidencia del partido recaiga en Grover García.

“Lucho Arce y David Choquehuanca están intentando proscribir al movimiento político más grande la historia de Bolivia, que nace del movimiento indígena”, dijo el líder cocalero.

La reunión del MAS evista no analizará la candidatura de Andrónico Rodríguez, afirma dirigente