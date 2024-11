La reunión del MAS evista no analizará la candidatura de Andrónico Rodríguez, afirma dirigente

Evo Morales convocó hoy a un encuentro a los dirigentes departamentales y regionales de su partido para analizar las sentencias constitucionales adversas a su facción.

La reunión del MAS convocada por el expresidente Evo Morales para hoy en el trópico de Cochabamba no abordará la candidatura de Andrónico Rodríguez sino que se concentrará en el análisis de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional adversas a esa facción del partido gobernante.

“Lo veo muy difícil, he escuchado por las redes sociales esa noticia, pero recordemos que los candidatos a presidente y vicepresidente se eligen en ampliados, lo que ahora habrá es una reunión nacional de emergencia y no un ampliado. Me imagino que no se va a tocar ese tema, hay temas importantes para ver en qué nos pueden afectar los distintos fallos abusivos de parte del Tribunal Constitucional y ver cómo enfrentar estas cosas que van en contra del MAS, que van en contra de nuestro candidato 2025, Evo Morales”, afirmó el presidente de la regional urbana del MAS en Santa Cruz, Darwin Choquerive, en una entrevista con la red DTV cuando fue consultado si en la reunión de hoy se podría proclamar al presidente al presidente del Senado como el candidato que reemplazará a Evo Morales.

El exmandatario convocó a sus adeptos a una reunión que se realizará hoy en Lauca Ñ, en el corazón del trópico de Cochabamba, para analizar al menos dos sentencias recientes que golpean al evismo.

La primera ratifica que Morales no podrá ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones porque agotó sus mandatos establecidos en la Constitución y la segunda reconoce el congreso del MAS arcista que se realizó en la ciudad de El Alto y eligió al dirigente campesino Grover García como presidente del partido en reemplazo de Evo Morales.

El nombre de Andrónico Rodríguez, quien actualmente se encuentra en Colombia, se perfila como la figura de renovación del evismo y tiene el respaldo de algunos sectores del arcismo.

La pasada semana, el exmandatario apareció junto a Rodríguez en una rueda de prensa en la que llamó a la unidad de su partido.