Evo Morales se quedó sin poder dentro del partido, coinciden dos analistas políticos

Una sentencia del Tribunal Constitucional reconoce el congreso del MAS arcista que eligió a Grover García como presidente del partido en reemplazo de Evo Morales.

eju.tv / Video: Cadena A

Juan Carlos Véliz / La Paz

El expresidente Evo Morales perdió fundamentalmente el poder más que la presidencia del partido y la candidatura para las elecciones generales de 2025 con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), coincidieron dos analistas políticos.

“Con el campo institucional, con la acción del Tribunal Constitucional, prácticamente Evo Morales ha sido despojado, pero no despojado solamente del partido y de la candidatura sino del poder porque tener el control del poder significa que a futuro todas las designaciones de candidaturas a diputaciones, senaturías, alcaldes, concejalías, asambleístas departamentales, gobernaciones eso se decide en el fuero interno del partido y así Evo Morales no hubiera sido candidato tener la jefatura era tener el control y el poder, eso es lo que le han arrebatado ahora a Evo Morales que ha pedido esa fuente de poder que era lo único que le quedaba”, evaluó el politólogo Franklin Pareja en una entrevista con Cadena A.

Una sentencia del TCP que se conoció ayer reconoce el congreso del MAS arcista realizado en la ciudad de El Alto que eligió al dirigente campesino Grover García como presidente en reemplazo de Evo Morales, quien ostenta ese cargo hace 18 años.

La determinación generó la algarabía de los militantes del MAS arcista que exigieron al Tribunal Supremo Electoral el reconocimiento inmediato de García como el nuevo líder del partido, mientras desde el MAS evista desconocieron la determinación judicial porque los magistrados que lo dictaron no tendrían la legitimidad necesaria porque se autoprorrogaron en el cargo.

Pareja consideró que la disputa interna en el MAS no ha terminado porque Evo Morales seguirá dando pelea pese a que tiene menos poder aunque también puede significar el desportillamiento de su entorno más leal porque “ahora Morales ya no decide nada”.

“Como no decide nada van a empezar a saltar del barco y seguramente muchos van a ver como una forma más pragmática buscar acercamiento con quienes ahora realmente detentan el poder”, afirmó.

La analista política y periodista Susana Bejarano también coincidió con Pareja en que el líder histórico del MAS perdió poder, pero no es el fin de su trayectoria como político porque aún tiene la simpatía de sectores que se identifican con el exmandatario.

“Evidentemente a Evo Morales se le resta poder, perder la presidencia del partido significa que pierdes poder de designación más allá de que seas el candidato a presidente sino la capacidad de influenciar precisamente en como se constituirá una bancada que puede ser la oficialista o la opositora, entonces no es menor esto”, afirmó.

“Creer que Evo Morales es un personaje que desaparecerá me parece una miopía absoluta.

Nosotros tenemos 30 años, conocemos cómo actúa Evo Morales, de su fuerza, yo creo que es un líder que sigue generando muchas identidades y aunque evidentemente va a adelgazar esta cuestión de sus seguidores por cuestiones naturales y pragmáticas, no creo que deje de ser ese líder con el cual muchos bolivianos se identifican, entonces hay un tema identitario en juego con Evo Morales que no lo tiene otro líder en Bolivia”, destacó Bejarano.

El MAS es el partido que llevó a la presidencia a Evo Morales en 2005 y a Luis Arce en 2020, pero desde 2021 afronta una fractura interna que se agravó en los últimos meses al extremo de que la disputa pasó a las instituciones del Estado.