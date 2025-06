Manfred denuncia que el plan de Evo es que Andrónico asuma la Presidencia para que lo habilite

Sectores evistas se movilizan para reclamar por la situación económica del país, pero sobre todo para exigir la inscripción de Evo Morales como candidato a las elecciones de agosto y pedir la renuncia del presidente Luis Arce.

eju.tv / Video: Que no me pierda

«Es un golpe de Estado». A esa conclusión ha llegado el candidato de Autonomía Para Bolivia Súmate (APB-Súmate), Manfred Reyes Villa, en referencia a las movilizaciones que impulsan sectores evistas en Cochabamba y algunas otras regiones del país.

En ese marco, denunció que el plan de Evo Morales es que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca renuncien para que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, asuma la Presidencia del país y luego lo habilite para las elecciones presidenciales.

Es «tratar de que un Gobierno se caiga y me imagino que llegue hasta el presidente del Senado y le puedan asfaltar el camino a un personaje que de acuerdo a ley no puede ser más presidente», señaló.

Reyes Villa argumentó que «hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que no le permiten ya ser candidato, pero además es muy claro el artículo 168 de la Constitución Política del Estado».

En las últimas horas un dirigente evista divulgó un audio que se atribuye a Morales en el que supuestamente ordena el cerco de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Aunque el líder cocalero aseguró que es un montaje, el Gobierno alista una demanda penal por este material y otras declaraciones que supuestamente dan cuenta de su intención de perpetrar un golpe de Estado.

«Parece que (Morales) no ha entendido la Constitución, no ha entendido al pueblo boliviano que la ha dicho que no, aquí no se hace las cosas por la fuerza, vivimos en democracia y este Gobierno tiene que terminar democráticamente y entregar el país al próximo Gobierno que sea resultado del voto popular», sostuvo el también alcalde de Cochabamba.