Evo asegura que falta de combustible no se debe a los bloqueos sino a que «el Gobierno no tiene con qué pagarlo»

Hoy se cumplen 23 días de bloqueo y el exmandatario reitera pedido de un cuarto intermedio a sus bases para poder iniciar un diálogo con el Gobierno.

Video: Kawsachun

eju.tv/ Alejandra Hinojosa

Mientras el Gobierno atribuye la escasez de combustible en los surtidores a los bloqueos, Evo Morales sostiene que la verdadera causa es la mala gestión y falta de recursos para pagar el carburante. Según Morales, esta situación no es consecuencia de las protestas, sino de la incapacidad de las autoridades para asegurar el suministro de combustible.

Largas filas de vehículos se observan en distintas estaciones de servicio, reflejando la escasez de combustible y el consecuente aumento en el costo de la canasta familiar. Ante esta situación, Morales deslinda responsabilidad a los bloqueos y asegura que la falta de combustible en los surtidores es producto de la gestión del Gobierno actual.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«El Gobierno no importa combustible porque no tiene con qué pagarlo y ese es un problema de la gestión, no de las protestas sociales» aseveró el exmandatario, aclarando que las vías por las que se importa el combustible no se encuentran bloqueadas.

A 23 días del inicio de los bloqueos, con pérdidas económicas millonarias, Morales –quien lidera estas movilizaciones– asegura que la escasez de carburante se ha prolongado durante dos años y aún persiste.

Por su parte, el Gobierno culpa a los bloqueos que no permiten una buena logística para la distribución del carburante, “ya vamos 23 días de bloqueo y obviamente esto es lo que impide una logística adecuada de lo que sería la distribución y comercialización de combustibles. Eso es lo que afecta, es lo que venimos explicando todo el rato”, dijo el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo.

Por otro lado, Morales instó a sus seguidores a establecer un cuarto intermedio en las protestas, con el fin de facilitar un diálogo con el Gobierno y buscar una salida a esta situación, que, según el expresidente, tiene como objetivo mejorar la economía del país.