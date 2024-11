Exigen al Gobierno retroceder en ajustes a la Renta Dignidad y que asuma medidas estructurales

Fuente: ANF

Tras planteamiento de un ajuste al pago de la Renta Dignidad, el gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, y políticos de oposición, pidieron este viernes al gobierno de Luis Arce retroceder en la medida y plantear salidas estructurales ante la crisis económica que vive el país.

“Yo diría que no se afecte (la Renta Dignidad), que no se toque, porque todos vamos a llegar a ser mayores, a veces esa renta es un beneficio que la población mayor necesita (…). (El Gobierno) debe retroceder (en ajustar el pago de la renta), porque ese beneficio se ha logrado y no se le puede quitar a la persona adulta”, declaró Quispe.

El proyecto de ley del PGE 2025, en su disposición adicional quinta, modifica el artículo 3 de la Ley 3791 de la Renta Universal y se dispone que ese beneficio no llegará a aquellas personas de la tercera edad que sigan trabajando y a la vez reciban el beneficio social, quienes reciban rentas del sector público o privado.

El ajuste generó críticas hacia el gobierno de Luis Arce porque, ante la crisis económica que vive el país, el gobierno nacional no aplicó una verdadera política de austeridad; al contrario, decidió aumentar el sueldo de todos los empleados del Estado.

El diputado de Comunidad Ciudadano (CC) Alejandro Reyes lamentó que el gobierno socialista de Luis Arce prefiera mantener sus privilegios mientras le quita el pan de la boca a los rentistas. Dijo que eso demuestra el autoritarismo y la tiranía de un gobierno que vive en medio de lujos.

“El presidente prefiere tener 38 millones de bolivianos para su avión, para quitarle los recursos a los jubilados, a la gente que vive con el mínimo o menos. Allí está la muestra clara de la falta de empatía del socialismo y del propio presidente. Prefiere mantener los privilegios y quitarle el pan de la boca a los jubilados”, declaró Reyes.

En criterio del parlamentario, una de las salidas a la crisis económica no es ajustar la Renta Dignidad, sino empezar a recortar gastos, quitar los privilegios de los funcionarios públicos, cerrar empresas públicas deficitarias y aliviar el déficit fiscal. Es decir, se necesita un cambio de modelo económico, como una medida estructural.

La Confederación de Gremiales de Bolivia, a la cabeza de Raúl Dávalos, también planteó un cambio de modelo económico porque el “social comunitario” llevó al país a una crisis económica.