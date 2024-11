Exvocero presidencial: Una pelea de dos le costó al país 2.000 millones de dólares

Jorge Richter aseguró que los 24 días de bloqueo afectaron la imagen de Evo Morales, quien ahora quedó limitado a la región del trópico.

eju.tv / Video: Facebook RTP

El exvocero presidencial Jorge Richter aseguró que la pelea entre Evo Morales y Luis Arce le costó al país 2.000 millones de dólares, y agregó que los 24 días de bloqueos afectaron la imagen del jefe del MAS, que quedó limitado a operar en la región del trópico de Cochabamba.

«Aunque hubiese ganado cualquiera de los dos, no le puede costar al país una pelea de dos, 2.000 millones de dólares, como han mencionado, no puede costarle aquello al país ni tampoco hay ahí una conmiseración con la ciudadanía y sus problemas urgentes, que son otros, que no son la cuestión política», declaró el exvocero presidencial de Arce, en entrevista con RTP.

Richter agregó que esta disputa entre el jefe del MAS y el mandatario tendrá consecuencias para ambos en las próximas elecciones.

«Por supuesto que es una batalla que los bolivianos, que la sociedad boliviana les va a cobrar el día de mañana (a Morales y Arce) y ese cobro generalmente suele ser en procesos electorales», advirtió.

«Descomposición de la imagen de Evo»

El exvocero añadió que los conflictos sociales promovidos por el ala radical del MAS y las denuncias contra su líder hicieron que éste quede imposibilitado de hacer «la gran política».

«Usted tiene un Evo Morales disminuido y tiene un Evo Morales imposibilitado de hacer la gran política; la gran política es llegar a la Presidencia del Estado, porque está recluido, como alguna vez dije que el señor (Luis Fernando) Camacho estaba recluido en el perimetraje de Santa Cruz, él está recluido ya en el en la zona del trópico cochabambino», indicó.

Richter explicó que, por todo lo acontecido, en la actualidad se vive una «descomposición de la imagen» de Evo Morales.

«Descomposición de la imagen significa no aceptación de parte de la ciudadanía, una gran mayoría de los ciudadanos de este país encuentran elementos negativos en el expresidente y tampoco son partícipes de su reelección, pero, en el otro lado, el otro liderazgo del Movimiento Al Socialismo tiene el mismo problema a consecuencia de la situación económica del país», dijo Richter.