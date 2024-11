Fallece la diseñadora de modas Consuelo Fiorillo

Fuente: Unitel

Fallece la diseñadora de modas Consuelo Bonaccelli de Fiorillo, conocida como Consuelo Fiorillo, después de estar internada desde finales de julio de este año en terapia intensiva por complicaciones de salud. En este tiempo se realizaron algunas actividades solidarias para cubrir sus gastos médicos.

La diseñadora se destacó por trajes de gala, de novia y de fantasía que elaboró durante más de 40 años.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el 2021 la diseñadora también tuvo problemas de salud que la llevaron a estar internada.

Su hija y también diseñadora de modas, Paola Fiorillo Bonaccelli escribió un emotivo mensaje de despedida.

“Mi reina hermosa te me fuiste, después de cuatro meses luchando como toda una guerrera. No sabes la falta que me vas hacer y nos vas hacer… Nos dejaste, pero le doy gracias a Dios por haberme dado un ejemplo de madre, mujer y amiga. No tengo palabras para describirte, para decirte lo maravillosa que fuiste. Creo que como hijas luchamos con vos para que te sanes, pero no se pudo. Nos dejaste solas, eras lo único que teníamos, nuestro pilar”, escribió.