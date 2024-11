“Falta de dólares es el problema para importar medicamentos”, afirma el Colegio Médico paceño tras aprobación de arancel cero

Ante este contexto, Larrea considera que el Gobierno debería tomar una medida más acertada y proveer de dólares a las empresas farmacéuticas.

eju.tv / Video: DTV

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, consideró este viernes que el arancel cero para la importación de medicamentos no es el principal problema para el encarecimiento de los fármacos en el mercado interno, sino la falta de dólares. Por lo tanto, el Gobierno debería garantizar a las empresas farmacéuticas la provisión de esta moneda extranjera.

“La carencia de medicamentos por la falta de dólares, si bien puede haber arancel cero, lo malo es que una vez que nos sentamos con las empresas farmacéuticas, el problema no está en el arancel cero, sino en conseguir dólares y las empresas tienen que conseguir dólares a Bs 10, Bs 11 y ese monto encarece los medicamentos para la venta al público”, explicó Larrea.

Ante este contexto, Larrea considera que el Gobierno debería tomar una medida más acertada y proveer de dólares a las empresas farmacéuticas.

El miércoles pasado, el Gobierno informó sobre la aprobación del decreto supremo que autoriza la reducción de aranceles para medicamentos que no se producen en el país. En este caso, tienen que ver con enfermedades crónicas y terminales.

En agosto pasado también se aprobó el Decreto Supremo 5210, que reduce el arancel a cero, hasta el 31 de diciembre, a la importación de insumos y los principios activos para la producción de medicamentos, vitaminas y antibióticos. No obstante, desde la Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias (Asprofar) indicaron que la medida no está funcionando y que los precios no disminuyeron, por lo que, el Gobierno debe evaluar otras medidas.