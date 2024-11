Familiares de policías exigen equipamiento y protección para los efectivos que resguardan las carreteras

Esposas, madres e hijas de los policías se han declarado en emergencia debido a la cantidad de heridos que se registró en las fuerzas del orden durante los desbloqueos.







Fuente: Unitel

Los familiares de los policías se han declarado en emergencia ante la situación que se registra en el país producto de los bloqueos que han tenido que ser intervenidos por los efectivos y que sufrido varios heridos.

La mañana de este miércoles, esposas, madres e hijas de los uniformados se concentraron en la plaza principal 14 de Septiembre de Cochabamba para exigir al Gobierno seguridad y equipamiento para los efectivos.

“Nosotros estamos pidiendo que haya mucha seguridad, protección, que el Gobierno los equipe ya como van a arriesgar sus vidas y que los proteja también; porque lamentablemente los policías están siendo maltratados como perros, los están hiriendo, les están pegando, incluso no tienen desayuno, no tienen almuerzo, no tienen cena, es increíble lo que está sucediendo”, manifestó una de las representantes a UNITEL.

[Foto: UNITEL] / Familiares se concentraron en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba

Las familiares indicaron que si bien se ha anunciado un cuarto intermedio de 72 horas en los bloqueos, los efectivos continúan resguardando las diferentes vías y precautelando la libre transitabilidad de los vehículos que ya empiezan a circular a diferentes puntos del país, por lo que aún están expuestos a posibles enfrentamientos.

“Pedimos al Gobierno, al ministro de Justicia, al ministro del Gobierno que por favor tengan piedad de los policías, porque el policía está para proteger a su población, no para enfrentarse con el pueblo”, declaró.

Asimismo, pidieron al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) que encabezó estas movilizaciones a las carreteras interdepartamentales, que deje la confrontación con las fuerzas del orden.

“Pedirle al señor Evo Morales de que ya deje de esta masacre entre bolivianos y que el pueblo necesita estar en estabilidad, en tranquilidad”, manifestó.

Las esposas de los policías recuerdan que se han registrado una gran cantidad de efectivos heridos producto de los enfrentamientos durante los intentos de desbloqueo.

“Es increíble, son más de 36 heridos que ha habido y no puede ser que los policías estén al blanco para estar en este enfrentamiento entre bolivianos, exigimos equipamientos, exigimos alimentación, exigimos protección también para ellos, no por ser policía van a hacer tiro al blanco. Es una pena que nuestros policías se estén sufriendo, nuestros esposos, tienen hijos, tienen esposa, tienen familia, tienen madre y no podemos permitir todo eso”, agregó.

Actualmente existe resguardo de policías y militares en las rutas interdepartamentales como la vía al occidente, la cual fue intervenida el pasado viernes, sin embargo, se están desplazando a otros sectores para ayudar con el desbloqueo y que vuelva la transitabilidad en las vías.