Fiesta, brillo y reclamos a Milei en multitudinaria Marcha del Orgullo LGTBI+ en Argentina

Miles de personas se movilizaron este sábado en Buenos Aires en la Marcha del Orgullo anual organizada por la comunidad LGTBI+ de Argentina, con recitales, un desfile de carrozas y reclamos contra las medidas de ajuste fiscal del presidente Javier Milei y el recrudecimiento de los discursos de odio.

Entre el glitter, las banderas multicolores y las drag queens se vieron pancartas con consignas como «Visible y Gay, no como Milei», y «Mucho Sexo Gay», en referencia a una publicación de agosto en la que el presidente comparaba al progresismo con una prisión donde había muchas relaciones homosexuales.

Detrás del clima festivo, con música a todo volumen y atuendos coloridos, los lemas apuntaban al Ejecutivo, tanto por el clima de hostilidad denunciado por muchos como por los recortes presupuestarios que afectan la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, entre otras cuestiones.

«Vamos a marchar como una respuesta política, con una propuesta política y como un gran ejercicio y urgencia de visibilidad. Existimos, resistimos, estamos y estaremos», dice el activista LGTBI+ Lucas Gutiérrez a la AFP.

En su primer año de gobierno, Milei disolvió organismos como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el instituto contra la discriminación (INADI) y recortó fondos en políticas públicas de salud en el marco de su plan «motosierra» para conseguir superávit fiscal.

«En el contexto político que estamos me parece que es una de las marchas más importantes», dice Emilce Gorosito, una empleada pública de 36 años que transita la marcha con un deslumbrante traje plateado: «Hoy en día nuestro presidente está yendo por nuestros derechos», señala.

«Es la cuarte vez que vengo y para mí como identidad travesti trans es sumamente importante, porque es volver a la calle donde nacimos, donde nos hicimos, donde nos enseñaron que tenemos que salir para poder conquistar derechos», dice Gorosito a la AFP.

«No hay libertad sin derechos ni políticas públicas» y «No hay libertad con ajuste y represión» son los lemas de la movilización junto con el reclamo de «Ley Integral Trans y Ley Antidiscriminatoria ya».

«Que nos dejen ser»

Lucas Bouder, un coordinador de viajes de 25 años, recorrió 250 km desde la ciudad de Junín para asistir a la marcha. Se siente contento por estar «rodeado de tanto brillo y tanto color» y dice que la movilización de este año es especialmente importante para combatir el recrudecimiento de los «discursos de odio».

En agosto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo en el Congreso que su gobierno rechazaba «la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología», declaraciones que fueron repudiadas por buena parte del arco político.

La Federación Argentina LGBT+ rechazó entonces los dichos de un ministro que «debería estar protegiendo» los derechos humanos fundamentales «en vez de vulnerarlos».

«Cuando no hay un mensaje que ayude a opacar todo ese odio y, al contrario, lo fomenta, es cuando más tenemos que estar nosotres acá unidos pidiendo por los derechos y que nos dejen ser básicamente, no pedimos demasiado», dice Bouder a la AFP.

Faltantes

«Es negativo el ninguneo y la violencia con que se trata a la gente hoy, a las minorías de todo tipo», dice Claudio Gronski, un contador de 60 años que asistió a la marcha con su barba multicolor.

«Hoy no están entregando medicación para el VIH, no están entregando preservativos, es una cosa que nos retrotrae a una primera época de una intolerancia que no tiene por qué existir», señala a la AFP.

El Frente por la Salud de Personas con VIH, hepatitis y tuberculosis alertó en un comunicado que el presupuesto presentado por el oficialismo para 2025, que está en tratamiento en el Congreso, prevé un recorte del 76% para la respuesta al VIH, hepatitis virales, enfermedades de transmisión sexual y tuberculosis.

«Durante 2024, a causa de la paralización de compras públicas, venimos enfrentando faltantes de algunos medicamentos, lo que ha provocado cambios forzados de tratamientos, faltantes de preservativos, como así también falta de reactivos para estudios de carga viral», señala el comunicado.

