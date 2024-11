Fuerzas combinadas intentan desbloquear las vías que unen Cochabamba con Santa Cruz, pero movilizados buscan retomar la ruta a occidente

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Policías tuvieron que desbloquear nuevamente la ruta Cochabamba – Oruro. Foto: Unitel

Boris Bueno Camacho / La Paz

Tras desbloqueo en Mairana, el Gobierno dice que busca conectar a oriente, valles y occidente; continúa operativo policial y militar en Capinota, tras enfrentamientos con bloqueadores; y, TSE recibe el pedido de anulación de personería jurídica del MAS. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Tras desbloqueo en Mairana, el Gobierno dice que busca conectar a oriente, valles y occidente

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, reveló que tras desbloquear la carretera que conecta a Cochabamba con Santa Cruz, ahora trabajan para reconectar al oriente del país, con los valles y con el occidente. El viernes un operativo combinado entre policías y militares logro despejar la carretera que conecta a Cochabamba con el occidente; sin embargo, aún no existe una conexión con Santa Cruz. Este lunes se logró despejar el bloqueo en Mairana, conectando de esta manera conectar a ese municipio con los balles cruceños; sin embargo, la vía antigua aún no está totalmente expedita. De acuerdo con el mapa de transitabilidad, existen cortes de ruta en Pojo, en Epizana y Tiraque.

– Trasladan a La Paz a 17 aprehendidos en el desbloqueo en Mairana

La noche del lunes, 17 detenidos en el operativo que se llevó a cabo para desbloquear Mairana fueron llevados al aeropuerto Viru Viru para su posterior traslado a la ciudad de La Paz, según confirmó un abogado defensor de los acusados a la red Unitel. Durante el día, al menos 17 personas fueron detenidas bajo la acusación de participar en el bloqueo iniciado el 28 de octubre en Mairana, entre las cuales se encontraba el concejal Gilbert Tapia, quien aseguró que no tiene nada que ver con los bloqueos y negó estar financiando los mismos. Ninguna autoridad explicó por qué se los lleva a La Paz; el viernes, el ministro Del Castillo indicó que los detenidos de Parotani fueron trasladados a la sede de gobierno porque enfrentan cargos por terrorismo.

– «No tengo nada que ver»: concejal aprehendido en Mairana niega financiar bloqueos

El concejal evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gilbert Tapia, fue aprehendido el lunes en el municipio de Mairana, acusado de financiar el bloqueo que paralizó los valles cruceños en los últimos días. «Me acusan falsamente, yo soy inocente, no tengo nada que ver», declaró Tapia mientras era trasladado en helicóptero a Santa Cruz y, posteriormente, a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Tapia enfrenta graves acusaciones, incluyendo la supuesta financiación de los grupos que mantenían bloqueadas las carreteras en Mairana, así como su presunta participación en el secuestro de policías durante las protestas de la semana pasada. La aprehensión del concejal se produjo en el interior de una vivienda.

– Continúa operativo policial y militar en Capinota, tras enfrentamientos con bloqueadores

Este lunes, se registraron enfrentamientos en Capinota, cuando la Policía y Fuerzas Armadas encontraron a personas que intentaban bloquear la carretera e incluso detonaron algunos cachorros de dinamita. En horas de la noche, el resguardo de las fuerzas del orden permanecía cerca del puente Parotani, en el cruce de ingreso a Capinota, donde se continúa con el operativo de desbloqueo. La intervención se realizó desde horas de la tarde. El objetivo es evitar que los movilizados tomen la vía troncal de la carretera al occidente del país. La vía principal se encuentra expedita y varios vehículos circulan en la ruta al occidente. En horas de la noche, se evacuó a un hombre, presuntamente militar, que habría sido herido en el desbloqueo, en una ambulancia.

– Preocupado por Bolivia, secretario general de la ONU pide moderación a las partes y evitar la violencia

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres sigue de cerca la situación en Bolivia y está preocupado por la escalada de tensiones en el país. Esto cuando los bloqueos de caminos del ala “evista” han entrado en su cuarta semana. El pronunciamiento se realizó mediante Stéphane Dujarric, el portavoz de Guterres, en una conferencia de prensa. Según Dujarric, el secretario general de la ONU instó a las partes en conflicto en Bolivia a “actuar con moderación y abstenerse de cualquier acto de violencia”. “Llama a todos los actores políticos a resolver sus diferencias por medios pacíficos y con pleno respeto de los derechos humanos”, añadió. Evo Morales denunció que el Gobierno demuestra una falta de respeto a los derechos humanos.

– La Paz: microempresarios se declaran en quiebra y reportan pérdidas por más de Bs 400 millones por los bloqueos

Uno de los sectores que más afectado se ha sentido por los bloqueos es el grupo de los microempresarios. Su dirigencia dijo que se declararon en quiebra a tiempo de reportar pérdidas millonarias y el cierre de 500 unidades productivas en el departamento de La Paz, en 22 días de movilización de los seguidores de Evo Morales. “Se ha determinado que todo el sector nos hemos declarado en estado de quiebra (…) Podemos decir que hasta el momento en La Paz han cerrado 500 unidades. Lo mínimo que hemos perdidos son 400 millones de bolivianos”, informó la presidenta de la Federación de Micro y Pequeños Empresarios de La Paz, Cinthia Magueño. La dirigente pide a las autoridades de Gobierno asumir acciones contra los bloqueos.

– Mineros auríferos se declaran en estado de emergencia por la falta de combustible

Dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz R.L. (Fecoman RL) se encuentran en estado de emergencia por la falta de combustible para realizar su trabajo. Desde horas de la mañana, un grupo de mineros instalaron una vigilia frente a la planta en Senkata de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), El Alto, para reunirse con representantes de la estatal y hacerles conocer la situación en la que se encuentran. Tras el diálogo, el presidente de Fecoman RL, Efraín Silva, informó que no se llegó a una “buena conclusión” ya que no se cuenta con el combustible que requieren . “Si no tenemos esa materia prima, lamentablemente, vamos a tener que salir a exigir a las calles”, explicó.

– “Ya no importamos gas de Bolivia”: Gobierno de Argentina señala que se ahorrarán $us 1.000 millones al año

En un evento, el Gobierno de Argentina inauguró este lunes la Reversión del Gasoducto Norte en la provincia de Córdoba. “Esta obra implicó la construcción de un gasoducto de más de 100 kilómetros y plantas compresoras que permiten revertir el flujo de gas, reemplazando así el proveniente de Bolivia para abastecer a siete provincias del norte desde Vaca Muerta”, indicó la cuenta de X, antes Twitter, de la Jefatura de Gabinete del gobierno de Javier Milei.El gobierno del país vecino sostiene que “la iniciativa que representa un ahorro de USD 1.000 millones anuales en divisas”. el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, consideró que “Bolivia ya no va a ser, en un par de años, un proveedor fiable”.

– TSE recibe el pedido de anulación de personería jurídica del MAS

El diputado opositor Jairo Guiteras (Comunidad Ciudadana) ingresó en ventanilla única del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pedido de anulación de personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS), con documentación de respaldo que refleja que presuntamente desde el partido azul se quebrantó la Ley de Organizaciones Políticas. Según el artículo 58 de la norma, el TSE tiene que cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas cuando se tenga una “comprobada participación institucional en golpes de Estado, sediciones y acciones de separatismo”. Guiteras señaló que durante los bloqueos de los sectores evitas se registraron hechos sediciosos, de terrorismo y de golpe de Estado.

– La Justicia ordena arresto domiciliario para Camacho por el caso ‘Carro Bombero’

La justicia determinó la tarde de este lunes dictar el cese a la detención preventiva del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por el denominado caso ‘Carro Bombero’, según confirmó Martín Camacho, abogado de la autoridad. De acuerdo con el reporte, el juez de sentencia sustituyó la detención preventiva por medidas cautelares, entre ellas un arresto domiciliario, un arraigo y una fianza por Bs 300.000, lo que implica que el gobernador logra su libertad en torno a este caso y queda a la espera de juicio. “En esta oportunidad el juez de sentencia ha obrado de manera correcta, ya nos encontramos en etapa de juicio, en ese caso las medidas cautelares ya han vencido su carácter instrumental dentro de la etapa de investigación”, sostuvo el jurista.