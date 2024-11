Gobernación cruceña e instituciones conmemoran el 208º aniversario de la Batalla de El Pari

Patriotismo.- La secretaria de Gestión Institucional rememoró que los héroes cruceños no tenían armas sofisticadas, pero contaban con algo más poderoso, que es el amor por su tierra y un sueño de independencia

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

En el marco de los 200 de la Independencia de Santa Cruz ‘200 Años siempre libres’, la Gobernación cruceña, junto a instituciones cívicas del departamento realizó un acto de conmemoración a los 208 años de la Batalla de El Pari, en la Plazuela Fátima, donde se desarrolló este sangriento enfrentamiento entre patriotas cruceños y realistas españoles, el 21 de noviembre de 1816.

La secretaria de Gestión Institucional, Patricia Viera, calificó la Batalla de El Pari como un episodio imborrable en la historia, en la que hombres y mujeres valientes, liderados por el inmortal Ignacio Warnes, se levantaron en defensa de la libertad, desafiando un sistema opresor que intentaba apagar el espíritu indomable de Santa Cruz.

“(La Batalla de) El Pari no fue una victoria en el campo de batalla, pero su legado trasciende como un triunfo de valores, de principios y de la fe inquebrantable en un futuro libre. Esos héroes no tenían armas sofisticadas, ni ejércitos bien entrenados, pero tenían algo más poderoso: el amor por su tierra y un sueño de independencia que no pudieron detener las balas, ni las cadenas”, manifestó.

Acotó que ahora corresponde honrar ese sacrificio no solo con palabras, sino con acciones. “Debemos trabajar cada día por un Santa Cruz más unido, más fuerte y más justo. Así como Warnes y sus soldados dieron todo por nuestra libertad, hoy nos toca a nosotros hacer lo nuestro, poner todo de nuestra parte por nuestro presente y nuestro porvenir”, afirmó.

Previamente al discurso de la autoridad departamental, los dirigentes del Círculo de oficiales de caballería en servicio pasivo explicaron que esta batalla enfrentó a 1.600 hombres de parte de la corona española, frente a 1.300 patriotas de Santa Cruz, siendo esta una batalla que dio origen a la libertad no solo de Bolivia sino de América.

El ejército cruceño se hizo cargo de la libertad de América

En este punto, el presidente de la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz, Nino Gandarillas, puntualizó que de los 1.600 combatientes realistas (tablas) solo quedaron 200, mientras que los patriotas, 350; sin embargo, estos sufrieron la baja del coronel Ignacio Warnes, que fue matado en la batalla por los enemigos, quedando Manuel “El Colorau” Mercado, y otros en el mando.

“Entre 1813 y 1816, el ejército cruceño se hizo cargo de la libertad de América”, resaltó, haciendo referencia que las victorias cruceñas aparecían en las gacetas de Buenos Aires-Argentina, y lamentando que los bolivianos no dan el protocolo de Estado necesario a estas batallas, como la de El Pari, que fue la más sangrienta de la Guerra de la Independencia.