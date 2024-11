Gobierno confirma que hasta hoy no hay interesados para importar combustibles con fines de comercialización

En el país se liberó la importación y comercialización de hidrocarburos como una alternativa ante la escasez de carburantes, especialmente diésel.

Bolivia TV

Juan Carlos Véliz / La Paz

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Orellana, confirmó que hasta hoy no existen interesados para realizar la importación de carburantes para la comercialización en Bolivia después de que se dio luz verde para este trámite.

“Hasta la fecha no tenemos todavía, no tenemos confirmado a nadie que haya querido realizar el tema de importación, seguramente están analizando el tema de los requisitos y bueno esperemos que en los próximos días podamos tener personas que quieran realizar este tipo de inversiones con el fin de poder importar y comercializar combustibles tanto diésel como gasolina”, afirmó la autoridad gubernamental en una entrevista con Bolivia TV.

El Gobierno liberó la importación y comercialización de combustibles mediante un decreto supremo como una alternativa frente a la escasez de carburantes que se manifiesta con largas filas de motorizados en las estaciones de servicio del país.

Hasta ahora, la empresa estatal YPFB tenía el monopolio de la importación y de la comercialización mayorista de hidrocarburos, pero ahora inversionistas privados también puede traer el combustible y vender al precio que determine el mercado aunque existe un precio referencial establecido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“En cuanto al precio se puso un precio referencial, un precio sugerido, pero el precio de mercado lo van a determinar de acuerdo a los diferentes empresarios que quieran realizar inversiones en cuanto a importaciones de combustible para su respectiva comercialización”, explicó Gallardo.

“En su esquema de costos ellos van a tomar en cuenta diferentes aspectos como la compra del combustible, aspectos logísticos, el margen de utilidad, aspectos impositivos, para que de esa manera puedan determinar y el mercado regule lo que es la provisión de combustibles de acuerdo a lo que quieran realizar los inversionistas”, complementó.

La ANH estableció mediante una resolución los siguientes precios referenciales: el litro de gasolina RON 85-94 tendrá un costo de $us 1,20 (Bs. 8,35), mientras que la gasolina mayor a RON 94 será de $us 1,25 (Bs. 8,70). En el caso del diésel, el precio referencial será de $us 1,24 (Bs. 8,63) por litro.