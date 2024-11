Gobierno dice que advertencia sobre riesgo en la seguridad alimentaria para 2025 por falta de diésel solo causará “zozobra”

Fuente: Unitel

En los últimos días, sectores agroindustriales y productores del país, principalmente de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, dijeron que la falta de diésel provocará que no haya alimentos en 2025; al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, dice que esta aseveración solo causa mayor preocupación en la población.

“Algunos dirigentes agropecuarios que dicen que no va a haber abastecimiento (de alimentos) para principios del próximo año y vamos a tener problemas, lo único que crea es zozobra y preocupación en las familias bolivianas”, dijo la autoridad este domingo a los medios de comunicación.

Además, Huanca cree que la postura de los agroindustriales solo provocará la elevación de los precios de la canasta familiar en los mercados.

“Los intermediarios son los que generalmente aprovechan esa coyuntura, generan incrementos en los precios y aquello hay que evitar por eso, necesitamos que todos trabajemos y que no nos dejemos sorprender con ninguna instancia”, agregó.

En pasados días, el representante de los agroindustriales de Cochabamba, Amikar Rocha, dijo que, la falta de distribución de diésel está afectando al sector agropecuario y que esto influirá en la producción de alimentos para el próximo año.

“Si no existe diésel en los próximos 30 días en Bolivia, vamos a tener una crisis alimentaria, no va a haber alimentos sino llega diésel. Lo estamos diciendo en noviembre, el 2025 no va haber alimentos sino llega diésel”, dijo Rocha

En La Paz, la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de La Paz, Javier Alejo, afín al Gobierno, advirtió con activar movilizaciones por la falta de diésel para el sector del agro del altiplano.

“La siembra con maquinaria pesada depende del diésel. Sin combustible, la producción alimentaria para el próximo año está en riesgo”, afirmó Alejo.

Los agricultores paceños dijeron que los cultivos de avena y papa está en riesgo de retrasarse debido a que la maquinaria pesada no cuenta combustible.

El panorama es similar en Santa Cruz, desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), también alertaron que la falta de diésel pone en riesgo la seguridad alimentaria del país para el siguiente año.

“Sin diésel, no hay comida para el 2025”, advirtió el vicepresidente de la CAO, Klaus Frerking.

Además, productores del municipio cruceño de San Juan advierten que este año ya no podrán sembrar arroz, ni soya por la escasez de diésel.

“No se ha cumplido, no hay diésel y todos los surtidores vacíos aquí más de un mes y medio, más o menos, estábamos sin diésel en la zona de San Juan”, manifestó el productor, Salomón Cabral.