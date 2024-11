Gobierno no asistirá al diálogo con evistas convocado por la Defensoría, afirma que no hay “garantías” tras bochornos en la ALP

El viceministro Villca afirmó que no se tienen las garantías ni las condiciones como para llevar adelante ninguna mesa de diálogo.

eju.tv / Video: BTV

Lidia Mamani / La Paz

Los representantes del Gobierno decidieron que no asistirán al diálogo que debían sostener con el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), mismo que fue convocado por la Defensoría del Pueblo, que estaba previsto para este viernes a las 15.00 horas. La decisión de no asistir se tomó luego que en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se registraron hechos de violencia y bochornos, ante ello, afirman que no se tienen las condiciones ni garantías.

“En una jornada tan importante en el que el Gobierno inicia su última etapa de gestión (…) en esta ocasión hemos puesto a conocimiento de la Defensoría del Pueblo hace instantes y luego de haber realizado un análisis profundo de los actos que han acontecido en el transcurso de la mañana en la ALP, las condiciones definitivamente de beligerancia, belicosidad, la poca actitud de respeto y la violencia que están ejerciendo los legisladores de la facción de los evistas da mucho que desear y bajo esas condiciones como Gobierno central no estamos en las condiciones para llevar adelante ninguna mesa de diálogo”, afirmó el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca.

Dijo que la decisión se comunicó al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, con el fin de que informe a las diferentes representaciones que iban a establecer las mesas de diálogo en las que se iba a evaluar los pliegos petitorios del ala evista del MAS. El diálogo iba a ser el segundo, luego que ayer, en instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en la ciudad de La Paz, se llevó adelante una reunión preparatoria, en la que se acordó las modalidades del diálogo en tres mesas, que debía instalarse en esta jornada. El sector evista dio un plazo de 72 horas para atender sus demandas, de lo contrario, advirtieron que volverán a bloquear, como hicieron recientemente durante 23 días.

Insistió que todo lo que tenga que ver con temas del Gobierno central se conversará, pero no así los electorales ni judiciales y tras lo ocurrido esta mañana no puede continuar la beligerancia ni esa actitudes, pedimos a deponer esas actitudes.

“No se instalará el diálogo, vamos a suspenderlo hasta que cambie todo el escenario de violencia, no hay las condiciones ni garantías para llevar ninguna mesa de diálogo, en cuanto tengamos otra convocatoria veremos qué mecanismos usaremos, ya que hemos visto la actitud en las carreteras, donde hubo manejo de dinamitas; de la misma forma, en la ALP faltaron al respeto a nuestra autoridad, por tanto, no existen las condiciones”, insistió Villca.

Entretanto, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, consultado sobre cuándo se reinstalarán las mismas, sólo atinó a afirmar que la misma se la hará cuando «recapaciten» y dejen de lado las acciones de violencia, cuando se pueda resolver los problemas en las mesas de diálogo. «Le han faltado el respeto a la población boliviana y esperemos que tengan la misma acción y valentía para pedir disculpas a las autoridades que hoy fueron ofendidas».