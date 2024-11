Gremiales, maestros y Fejuve repudian bloqueo evista y advierten con movilizaciones contra el Gobierno

Fuente: ANF

Los gremiales, maestros y un representante de la Federación de Junta de Vecinos (Fejuve) de La Paz repudiaron el bloqueo evista porque en el fondo busca defender a Evo Morales de sus denuncias penales; además, advirtieron con iniciar movilizaciones con demandas legítimas contra el gobierno de Luis Arce porque no está solucionando la crisis económica.

El dirigente gremial de El Alto Antonio Siñani argumentó que el bloqueo evista no tiene una demanda de reivindicación social y ningún sector productivo se siente representado con esa movilización que apunta a defender a una persona.

“Como gremiales a nivel nacional vemos muy triste que este bloqueo sea con tintes políticos, no es reivindicativo, no es parte de la sociedad. Se están peleando entre masistas. La población que vive del día no tiene nada que ver con estos políticos. Repudiamos el bloqueo que están haciendo en el Chapare”, declaró Siñani a la ANF.

Los evistas cumplen 22 días de bloqueo de caminos supuestamente para “solucionar” la crisis económica y en defensa del expresidente Evo Morales, denunciado por el delito de trata de personas y estupro. Desde el Trópico de Cochabamba condicionaron el diálogo con el gobierno a la liberación de los aprehendidos.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que a la fecha suman más de 170 los aprehendidos durante las intervenciones a los bloqueos, casi todos porque portaban dinamitas y otros explosivos.

Su colega la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que esa medida de presión está causando un daño económico de más de 2.100 millones de dólares, afectando a las familias bolivianas, exportadores, empresarios y productores.

Por su parte, el dirigente del magisterio boliviano José Luis Álvarez calificó de “delincuentes” a los bloqueadores evistas y reprochó que por pugnas internas del Movimiento al Socialismo (MAS) el país está padeciendo las consecuencias negativas en la economía.

“Los trabajadores vivimos atraso y miseria porque estos delincuentes, que eran gobernantes, han robado todos los recursos que teníamos en la época de bonanza. Nada tenemos que ver con el gobierno actual que muestra su incapacidad y total tolerancia a lo que hace el evismo dentro de su cálculo político”, declaró Álvarez.

El dirigente de una de las Fejuves de La Paz, Justino Apaza, aclaró que no se sienten identificados con las movilizaciones del ala radical del MAS porque tiene tintes políticos más que reivindicaciones de la sociedad.

Informó que en los próximos días se organizarán para retomar las protestas en contra del gobierno nacional porque no está proporcionando políticas frente a la crisis económica del país. Cuestionó la actitud pasiva de las autoridades respecto al alza de los precios de los productos de la canasta familiar que están por las nubes.

Asimismo, Siñani y Álvarez informaron que este martes se reunirán en la Casa Social del Maestro para unificar fuerzas con varios sectores sociales y asumir medidas de presión verdaderas contra el incremento de los precios de los productos, el desabastecimiento del combustible y la escasez de los dólares.