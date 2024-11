Hermano de Boluarte no acatará orden de prisión preventiva

El abogado Luis Vivanco no ha dialogado con su representado, quien alega que la medida judicial es «absolutamente arbitraria».

Fuente: https://actualidad.rt.com

Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta peruana Dina Boluarte, no acatará la orden de 36 meses de prisión preventiva por varios delitos dictada el martes por la Corte Superior Nacional, según admitió su abogado, Luis Vivanco.

Entrevistado en el programa ‘Prueba de fuego’, que transmite el medio local RPP, Vivanco indicó que el dictamen del juez Richard Augusto Concepción Carhuancho «está apelada y tendrá que ser revisada», de manera que esperarán a que sea firme.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Yo entiendo que él no se va a someter a esta decisión porque considera pues que es una decisión absolutamente arbitraria y en ese contexto no la va a aceptar«, afirmó el letrado, quien reconoció que no se comunica con Boluarte Zegarra desde el domingo anterior.

Ese fue el último día que se vio públicamente a Boluarte Zegarra cuando viajaba en un vehículo y se conectó de forma virtual a una audiencia, que culminó la tarde del martes con la orden de 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

La Fiscalía basó su argumentación, entre otras cosas, en el testimonio de un amigo de los Boluarte que aseguró que el hermano de la mandataria actuaba como el «poder en la sombra» en el Gobierno, especialmente en la designación de prefectos y subprefectos.

«Estamos frente a una decisión que es absolutamente arbitraria y que tiene claros tintes políticos», aseveró Vivanco, quien habló de «varios» vicios cometidos por Concepción Carhuancho. «Él [Boluarte Zegarra] es inocente de todos los cargos que le imputan», agregó.