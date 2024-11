Histórica multa a una figura de la NBA por un comentario homofóbico

La estrella de los Hornets, LaMelo Ball, tendrá que pagar 100.000 dólares por sus dichos tras el partido ante Milwaukee Bucks

LaMelo Ball recibió una multa de 100.000 dólares tras comentarios homofóbicos (AP Foto/John Raoux)





LaMelo Ball es una de las figuras emblemáticas de la liga estadounidense en estos últimos años. Pero, en una conferencia reciente, el base de Charlotte Hornets escandalizó al mundo del básquet tras un comentario homofóbico luego de la victoria de su franquicia ante Milwaukee Bucks por 115-114.

El basquetbolista de 23 años fue el protagonista de la usual entrevista que se realizó una vez finalizado el encuentro. Tras ser consultado por la jugada defensiva final, en la que la figura de Milwaukee Giannis Antetokounmpo falló un lanzamiento de media distancia para remontar el marcador, Ball respondió ante los micrófonos: “Los agobiamos. No homo”.

La NBA fue muy estricta con el comentario que catalogó como “ofensivo y despectivo” y tomó cartas en el asunto para aplicarle un castigo ejemplar al jugador de los Hornets: LaMelo recibió una multa de 100.000 dólares.

El entrenador de las avispas, Charles Lee, habló sobre el incidente y lo condenó de forma inmediata: “No lo aprobamos. Nuestros estándares y lo que se requiere de nuestros jugadores en el ambiente que creamos es importante. LaMelo entiende lo que se espera de él. Espero verle crecer a partir de este momento, y queríamos repetir que nos disculpamos por lo ocurrido”.

Además, el joven entrenador agregó: “Hablé con Melo y obviamente está muy arrepentido. Por lo que he visto desde que estoy cerca de él, ama a todos. Es un placer tenerlo en las instalaciones y no es típicamente como opera. Él y yo hablamos sobre la seriedad de la situación y sobre cómo necesita comportarse en el futuro”.

Después de que los Hornets perdieran 128-114 ante los invictos Cleveland Cavaliers, Ball dejó sus primeras palabras desde que se le impuso la multa: “Antes de empezar, sólo quiero abordar el comentario de ayer”, dijo a los periodistas. “Realmente no quise decir nada y no quiero ofender a nadie. Tengo amor por todos y no discrimino”.

En la victoria sobre los Bucks por un punto, LaMelo fue la figura de su franquicia anotando 26 puntos, atrapando 9 rebotes y brindando 6 asistencias a sus compañeros en 36 minutos disputados. A lo largo de los 13 partidos de la temporada promedia 29,7 puntos por encuentro, siendo una de las estrellas de la liga.

LaMelo Ball ya tuvo inconvenientes de reglamentación con la NBA. En el 2023 el jugador de 23 años se ha visto obligado a ocultar las iniciales ‘LF’ tatuadas en su cuello para cumplir con las reglas de la liga que prohíben la exposición de logotipos comerciales en los cuerpos de los jugadores.

La Mello se ha visto obligado a ocultar las iniciales ‘LF’ tatuadas en su cuello

El tatuaje, que Ball cubre con un pequeño recorte de cinta, representa las siglas de “LaFrance”, su segundo nombre, pero también aluden a su marca de ropa lanzada a finales de 2020, justo antes de que se convirtiera en una de las selecciones más destacadas del Draft de la NBA de ese año.

Tim Frank, portavoz de la NBA, le explicó a ESPN que la liga prohíbe estrictamente a los jugadores exhibir logotipos comerciales o insignias corporativas en su cuerpo o cabello durante los partidos.

“Intentamos hacer cumplir la regla de manera razonable, de acuerdo con su propósito y teniendo en cuenta los esfuerzos de los jugadores por expresarse de manera no comercial. Pero el tatuaje en el cuello de LaMelo Ball es una violación obvia de la regla y, en consecuencia, debe cubrirlo”, señaló Frank el año pasado. Esta declaración refuerza la postura de la NBA respecto a la necesidad de mantener la neutralidad comercial en el ámbito de los juegos.