Anne Hathaway canta “Give Me Baby One More Time” como Britney Spears

La talentosa actriz Anne Hathaway ha dejado a todos boquiabiertos al transformarse en la icónica Britney Spears durante una reciente aparición en un programa de televisión. En un clip que se ha vuelto viral, Hathaway interpreta «Give Me Baby One More Time», mostrando no solo su habilidad actoral, sino también su impresionante talento vocal. Esta actuación ha resonado especialmente entre los fans de la generación Z, quienes han crecido con la música de Spears y ahora ven a Hathaway rendir homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la cultura pop.

View this post on Instagram => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas A post shared by Efraín Camacho López (@efrestico) Hathaway, conocida por su trabajo en películas como «El Diablo Viste a la Moda» y «Los Miserables», ha demostrado que su versatilidad va más allá de la actuación. En el programa inglés «The Graham Norton Show», donde estuvo acompañada de estrellas como Robert De Niro y Tom Hiddleston, la actriz no dudó en aceptar el reto de imitar a la famosa cantante. Su interpretación no solo fue divertida, sino que también evocó nostalgia entre los espectadores, recordando los inicios de la carrera musical de Spears. View this post on Instagram A post shared by Anne Hathaway (@annehathaway) La conexión entre Hathaway y Spears ha sido un tema recurrente en redes sociales, donde los fans han elogiado la habilidad de la actriz para capturar la esencia del estilo único de Britney. Con esta actuación, Anne Hathaway no solo celebra el legado musical de Spears, sino que también reafirma su lugar como una de las actrices más versátiles y queridas de Hollywood. Este momento se suma a una serie de apariciones memorables de Hathaway en programas de entretenimiento, donde siempre logra combinar humor y talento. Sin duda, su interpretación como Britney Spears es un recordatorio del impacto perdurable que tiene la música pop en nuestra cultura y cómo artistas contemporáneos pueden rendir homenaje a sus íconos.

