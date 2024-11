Industriales alertan que no existen condiciones para la inversión privada en Bolivia

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) urge a los asambleístas que aprueben leyes con perspectiva para afrontar la crisis económica como una nueva ley de Hidrocarburos o una norma que prohíba los bloqueos.

eju.tv / Video: Cadena A

Juan Carlos Véliz / La Paz

Bolivia no facilita condiciones favorables para la inversión privada debido a varios factores como la falta de seguridad jurídica a diferencia de otros países de la región, según el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho.

“El escenario que hoy tiene Bolivia es el menos amigable a la inversión nacional, a la inversión extranjera, hemos escuchado con envidia sana los montos que llegan a otros países ¿Pero qué está pasando en otros países? El Gobierno y la Asamblea se han dedicado en cada uno de éstos países a adecuar la norma, a volverse más competitivos, en cambio en Bolivia estamos en sentido contrario. Nos dedicamos a endurecer una ley general del trabajo, por ejemplo, de 1939 cuando el trabajo home office y la tecnología no existían, era mano de obra básicamente”, explicó el alto cargo de la industria boliviana en una entrevista con la red Cadena A.

El directivo también observó la ley de inversiones que no toma en cuenta a los privados. “Hemos aprobado una ley de inversiones en la cual la presencia privada es mínima, hoy día me preguntaban qué opinaba de las alianzas público privadas, definitivamente no existe. Hace un año participé en un foro de un organismo internacional que hablaba de las alianzas público-privadas y el éxito, tuve que patear el tablero como se dice porque no hay alianzas público-privadas. Hoy lo que estamos festejando son las concesiones, la concesión de baños, la concesión de administración de la terminal y demás”, lamentó.

Bolivia tiene un modelo económico esencialmente estatista sobre todo con la explotación y exportación de gas natural; sin embargo, este recurso ha mermado y con él también los ingresos.

En ese contexto, el Estado urgió a los empresarios que traigan al país las divisas extranjeras debido a la escasez de dólares en Bolivia.

Sin embargo, los privados recordaron al Estado que tiene obligaciones como dar seguridad jurídica a los inversionistas y abrir nuevos espacios a la inversión privada.

Camacho urgió a los asambleísta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de todas las fuerzas políticas a que aprueben leyes con perspectiva para afrontar la crisis económica como una nueva ley de Hidrocarburos que alienten la inversión extranjera.

Asimismo está en bandeja el tratamiento de una ley contra los bloqueos de carreteras que dejan millones de dólares en pérdidas bajo el argumento de que se tratan de reivindicaciones sociales.