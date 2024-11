Jorge Ábrego: “Estuve dos días en terapia intensiva (…) Los periodistas nos hemos convertido en tiro al blanco para los bloqueadores”

Jorge Ábrego se desempeña como fotoperiodista independiente en Cochabamba. Desde el viernes pasado está internado en un hospital porque sufrió los efectos de la onda expansiva de una dinamita, durante el desbloqueo de Parotani. Tuvo un infarto y estuvo dos días en terapia intensiva.

Por Mery Vaca

Fuente: Sumando Voces

Ábrego es, además, el máximo dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de su departamento y en su largo recorrido en coberturas de prensa dice no haber visto algo similar: lanzamiento de dinamita “como pipoca” para dañar la integridad de policías y periodistas.

Aquí la entrevista que dio vía teléfono a Sumando Voces.

Cuéntanos qué pasó en el en el desbloqueo de Parotani. ¿Recibiste la onda expansiva de una dinamita o qué fue?

Esto viene desde un poquito antes. Una semana antes me ha llegado una piedra en mi costado derecho, a la altura de la costilla, cuando estuvimos acorralados en el puente de Parotani. También he llegado a emergencias ese día por esa contusión.

¿Ese hecho previo también fue en Parotani?

Sí, es una sucesión de eventos que me llevan a este desenlace que he tenido. El viernes (día del desbloqueo), salimos a las 6 de la mañana listos para trabajar. Llegamos al sector, estaba complicado, la Policía usó helicópteros, la gente estaba en los cerros, empezaron a dinamitar el cerro, haciendo llegar las rocas a la carretera. La Policía estaba usando gases lacrimógenos. Me llevé un lente especial, que es de largo alcance, 500 milímetros, y me fui por un costado para no estar metido muy adentro de los conflictos. Me fui a una loma para tener mejores imágenes, ahí es donde veo una dinamita entera con su mecha, que llegó a dos o tres metros de donde yo estaba. Mi primera impresión fue de mucho miedo, y me atonté y quise bajar esa loma, explotó la dinamita y esa onda expansiva hizo que me cayera por la loma, me levanté rápido para salir de ahí.

¿Rodaste por la loma?

Sí, logré salir a la carretera, me sentía bien, pero me empezó a faltar aire, pensé que era por la máscara antigas, sentí mucha presión, falta de oxígeno, me he descompensado, me tiré al piso porque no podía respirar, se infló mi pecho, mi cuello, no pude respirar. Vino la ambulancia, me llevaron primero al hospital de Sipe Sipe y luego me trajeron aquí a la Caja Nacional (donde está internado hasta este martes).

¿Qué procedimientos te hicieron ahí?

Me explica el doctor que me pusieron dos stents (endoprótesis vascular) en las arterias, que son mangueritas pequeñas y metálicas. Tengo dos arterias muy dañadas. Explica el doctor que cuando uno tiene mucho miedo, presión o estrés, la sangre se altera y se forman coágulos que provocan el infarto.

Entonces ¿tuviste un infarto?

Sí. El infarto viene por presión fuerte o lo que reniegas. He estado dos días internado en terapia intensiva.

¿Te han hecho una operación?

Me han hecho el procedimiento por la muñeca derecha, han metido una especie de varillas metálicas, primero han sacado el coágulo que tenía y luego han puesto los dos stents.

¿Quién cubre los costos?

Me visitó la Ministra de Salud vino y me dijo que no me preocupara por los gastos que iba a haber, que el Ministerio iba a correr con los gastos.

¿Estás asegurado?

No.

¿Eres independiente?

Sí.

Tomando en cuenta que sufriste dos agresiones, ¿crees que esto fue deliberado?

Llevo 35 años en esta profesión, en los que he cubierto muertos, Covid, he estado en el Chapare en momentos muy complicados, me han disparado tres veces con gases lacrimógenos, me han fracturado las costillas, pero no así. Antes solamente se usaba cohetes, petardos, llantas, pero utilizar dinamita… El primer viernes las dinamitas eran como pipocas.

¿Habitualmente no se usaban dinamitas en los conflictos en Cochabamba?

Han utilizado en varias ocasiones, pero no de esta manera. Esto era indiscriminado. Esto ya no tenía el fin de botar al cerro para que caigan piedras, sino, era contra la integridad de los policías y contra nosotros, los trabajadores de la prensa, era indiscriminado, como botar cohetes al azar. Esto ya es muy temerario, es intento de asesinarte. Nos hemos impresionado, estábamos con los colegas a 20 o 30 metros donde llega la dinamita y le hacen volar la pierna al policía; y ver una pierna así toda partida es impresionante. La Policía antes usaba balines de goma, ese día solo eran gases lacrimógenos.

Cada día hay un periodista agredido o herido. ¿Crees que hay una acción sistemática, deliberada de atacar a los periodistas?

Sí, es direccionado. La gente tiene una paranoia contra nosotros, contra la prensa, “prensa vendida” era una cosa, que nos decían en todos los gobiernos, pero aquí hay una intención ya no de decirte, sino de dañarte. Fuimos a Mairana, la gente nos quería quemar, nos amenazaron con lanzarnos piedras desde el cerro, les explicamos que somos prensa, pero nada. Nos hemos convertido en un tiro al blanco para los bloqueadores.