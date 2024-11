Judiciales: Cuestionan la inacción del TSE y del Sifde por campaña de candidatos prohibida por ley

A pesar de la normativa que establece las reglas para las elecciones judiciales, los candidatos a magistrados al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) continúan realizando campaña.

Campaña de los candidatos a magistrados al Órgano Judicial y al TCP. Foto: ANF

El diputado Juan José Torrez cuestiona la inacción del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra los infractores.

“Lamentablemente estamos viendo con preocupación la campaña que están realizando los candidatos. Nosotros no solo hemos impugnado al candidato Edwin Almendras, sino también hemos impugnado a otros candidatos de La Paz y en Potosí como es el caso de Marvin Molina, pero no hemos tenido respuesta y el TSE no está haciendo nada”, protestó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Juan José Torrez en contacto con la ANF.

Este medio revisó las cuentas en redes sociales de los 127 candidatos a magistrados donde se evidenció la vulneración a la norma electoral, las campañas que realizan son de diferente índole. Por ejemplo, se verificó la entrega de calendarios, folletos, afiches, llaveros, bolsas de coca e incluso la distribución de canastones y comida a sectores vulnerables.

Los postulantes distribuidor afiches y calendarios el 31 de octubre, en La Paz. Foto: ANF

Anteriormente, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi dijo que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) y los tribunales electorales departamentales se encargan de hacer el monitoreo para identificar si los postulantes están haciendo campaña.

“Hay un mecanismo de trámite que se llama el Consejo Nacional de Análisis que hace el análisis, se deben cumplir pasos en la fase de admisión, la valoración de la prueba y esos informes pasan recién a la Sala Plena del TSE o de los tribunales electorales departamentales”, precisó.

Este medio solicitó una entrevista con el director del Sifde para conocer cómo se está trabajando para evitar que los candidatos vulneren la norma electoral y el reglamento de difusión, pero no tuvo respuesta. Una anterior vez, se solicitó al Sifde y esta instancia derivó el tramite al área de comunicación.

Las denuncias

A través de su cuenta de X, el periodista Andrés Gómez compartió que un poblador de Toro Toro, Potosí, le indicó que el candidato al Tribunal Supremo de Justicia por Potosí, Marvin Molina, realiza campaña tal como si se tratase de un político.

“Un vecino de Toro Toro, Potosí, denuncia que el masista Marvin Arsenio Molina Casanova hace campaña en esa localidad. ¿Qué dice el TSE?”, dice el mensaje que acompañó con una fotografía donde se encuentra un panfleto que pide el voto por el postulante.

En la festividad de Todos Santos, en el Cementerio General de La Paz se observó a una joven repartiendo bolsas de pan con un folleto de la información del postulante al Consejo de la Magistratura Ramiro Canedo Chávez.

El 7 de noviembre, en la Universidad Salesiana de Bolivia se organizó un seminario gratuito de “Justicia Constitucional y Reforma Procesal Penal” en el que participaron los postulantes Orlando Rojas al TSJ e Israel Campero al TCP.

Incluso en el grupo de WhatsApp del Órgano Electoral se denunció sobre la actividad proselitista que están realizando los candidatos, pero hasta el momento esa instancia no se pronunció.

La norma

La Ley 026 de Régimen Electoral y el Reglamento de Difusión de Méritos e Información del Proceso de Elección de Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional establecen las prohibiciones para los candidatos.

Ambas normativas señalan que los postulantes están prohibidos a realizar cualquier tipo de campaña de forma directa o indirecta, propaganda dirigida a solicitar el voto ya sea por medios de comunicación espacios públicos o digitales.

Emitir opinión en contra de otros postulantes en medios de comunicación espacios públicos o digitales, además no pueden dirigir programas radiales o televisivos, mantener espacios informativos o de opinión en medios escritos, impresos o digitales. En caso de incurrir en esas restricciones serán sancionados con la inhabilitación de su candidatura.

