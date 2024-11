Kim Kardashian aclaró la verdad detrás de su criticada sesión de fotos con un robot de Tesla

Un representante de la modelo explicó cómo se realizó la verdadera gestión de las fotografías donde la modelo aparece con las creaciones de Elon Musk.

Fuente: Infobae

La empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian, de 44 años, aseguró a través de su representante que no recibió compensación económica por su reciente interacción con el Tesla Optimus Robot, desarrollado por la compañía de Elon Musk. La aclaración fue realizada tras la polémica generada en redes sociales, donde los usuarios especularon sobre un posible acuerdo comercial detrás de las publicaciones.

Según confirmó su publicista al New York Times, la protagonista de The Kardashians no recibió pago alguno por presentar el robot a sus 359 millones de seguidores en Instagram. En el video, la empresaria interactuó con el dispositivo, pidiéndole que saludara, formara un corazón con las manos y, con humor, sugirió: “¿Qué deberíamos hacer? Vamos a correr”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La empresaria ha sido vista en eventos sociales junto al fundador de Tesla, Elon Musk, lo que refuerza su aparente afinidad con sus productos (Instagram/kimkardashian) La empresaria ha sido vista en eventos sociales junto al fundador de Tesla, Elon Musk, lo que refuerza su aparente afinidad con sus productos (Instagram/kimkardashian)

Además, la fundadora de Skims publicó fotografías en las que aparece posando junto al robot, lo que generó comentarios irónicos en redes sociales.

Algunos usuarios bromearon diciendo que Kardashian había encontrado un “novio de bajo mantenimiento”. En respuesta, la madre de cuatro hijos compartió una imagen entrelazando su mano con la del robot, alimentando aún más las discusiones.

El Tesla Optimus Robot, presentado como una innovación tecnológica de alto nivel, tiene un precio estimado de USD 30 mil y está diseñado para realizar diversas tareas. Aunque las publicaciones de Kardashian lograron amplificar la visibilidad del producto, no hay indicios claros de que exista un acuerdo formal de promoción entre la empresaria y Tesla.

Los seguidores de Kardashian bromearon en redes sociales diciendo que el robot Tesla podría ser su «nuevo novio de bajo mantenimiento» tras su reciente soltería (Instagram/kimkardashian) Los seguidores de Kardashian bromearon en redes sociales diciendo que el robot Tesla podría ser su «nuevo novio de bajo mantenimiento» tras su reciente soltería (Instagram/kimkardashian)

La relación de Kardashian con los productos tecnológicos de Musk no es nueva. Anteriormente, la diseñadora ha compartido imágenes en sus redes sociales junto a su Tesla Cybertruck, dejando en evidencia su admiración por los avances tecnológicos de la compañía.

Además, la celebridad ha sido fotografiada junto al empresario en diversos eventos sociales, lo que sugiere una relación cercana entre ambos.

No obstante, el medio estadounidense expresó dudas sobre la falta de un pago, recordando un caso anterior en el que la socialité fue sancionada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En octubre de 2022, la empresaria fue multada con USD 1,26 millones por promocionar un activo criptográfico en sus redes sociales sin revelar que había recibido una compensación por ello.

La interacción entre Kim y el Tesla Optimus despertó opiniones divididas, con algunos usuarios elogiando la tecnología y otros criticando la promoción (REUTERS/Tesla) La interacción entre Kim y el Tesla Optimus despertó opiniones divididas, con algunos usuarios elogiando la tecnología y otros criticando la promoción (REUTERS/Tesla)

La estrella de reality, conocida por sus múltiples negocios y su participación en el famoso programa donde aparece junto a sus hermanas y madre, no emitió declaraciones adicionales sobre la interacción con el robot. Asimismo, un representante de su marca de belleza SKKN BY KIM declinó ofrecer comentarios adicionales a Page Six.

El emotivo mensaje sobre ser madre de Kim Kardashian

Kim Kardashian compartió recientemente un emotivo mensaje sobre la maternidad en sus redes sociales, ofreciendo una sincera reflexión acerca de los retos emocionales que implica convertirse en madre.

La modelo de 44 años y mamá de cuatro hijos publicó en sus historias de Instagram una declaración que tocó el corazón de muchos de sus seguidores.

“La parte triste de la maternidad es que estás criando a la única persona sin la que no puedes vivir… para que viva sin ti”, escribió sobre un fondo de papel arrugado, acompañado de un emoji llorando.

Kim Kardashian reflexionó sobre los desafíos emocionales de la maternidad en un mensaje compartido en sus historias de Instagram (Instagram/kimkardashian) Kim Kardashian reflexionó sobre los desafíos emocionales de la maternidad en un mensaje compartido en sus historias de Instagram (Instagram/kimkardashian)

En septiembre, Kardashian también abordó los desafíos de la crianza tras una revelación de su hija mayor, North: durante una transmisión en vivo en TikTok, la joven compartió que tiene dislexia.

En respuesta, Kim publicó un fragmento de una entrevista de su amiga Lauren Sánchez en The View, donde Sánchez habló sobre sus propias experiencias con la dislexia, brindando apoyo y esperanza a otras madres en situaciones similares.

Kardashian escribió que «la parte triste de la maternidad es que estás criando a la única persona sin la que no puedes vivir» (REUTERS/Mario Anzuoni) Kardashian escribió que «la parte triste de la maternidad es que estás criando a la única persona sin la que no puedes vivir» (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Recomparto esto, no porque sea mi amiga y la quiera, sino porque cada madre que ha lidiado con niños con dislexia o diferencias de aprendizaje necesita saber que todo estará bien”, expresó.