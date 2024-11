«La escasez de combustible es el talón de Aquiles», aseguró el presidente de ADA

El presidente de ADA, recordó que, el Gobierno había establecido un plazo de 10 días para ‘normalizar’ la provisión de combustibles.

Omar Castro, presidente de la Asociación de Avicultores de Bolivia (ADA), expresó su preocupación por la crítica situación en el abastecimiento de combustibles, a pesar de los anuncios del Gobierno que establecían un plazo de 10 días para «normalizar» la situación. Según Castro, este plazo ha transcurrido sin que se evidencien avances significativos.

«Sin combustible no nos podemos mover, lo que sucedió la semana pasada con esos pollos que murieron porque no les llegó alimento, porque no había combustible, se puede agudizar. Han pasado 10 días y no vemos mejoras», señaló haciendo referencia a los daños causados por la escasez de combustibles en la industria avícola.

Castro detalló que las consecuencias de esta crisis se están sintiendo en diversos sectores. «Las granjas están cargadas, no podemos recoger el grano ni llevar alimento a las aves, y las incubadoras no pueden trasladar pollitos para la repoblación», agregó, subrayando los efectos negativos en la cadena de producción.

El presidente de la ADA también destacó la grave situación en los departamentos fuera de Santa Cruz, donde los transportistas luchan por conseguir diésel. «Están concentrados todos en Santa Cruz, porque es donde se pueden mover y conseguir combustible. Si un camión va a Cochabamba, no puede regresar porque no tiene combustible para hacerlo», explicó.

La falta de combustibles también está afectando el transporte de los productos a los mataderos, lo que agrava aún más la situación. «¿Cómo llevamos pollo al matadero? Es realmente complicado, y todo esto redunda en la escasez de combustible, que es el talón de Aquiles en este momento», concluyó Castro.