La Paz: Evistas generan tensión en exteriores de la Felcc por aprehensión de los dirigentes Humberto Claros y Ramiro Cucho

eju.tv / Video: Gigavisión

Lidia Mamani / La Paz

Un grupo de evistas, denominados autoconvocados, ocasionaron tensión en exteriores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en la avenida Sucre, en la ciudad de La Paz, donde están a la espera de su audiencia cautelar los dirigentes Humbertos Claros, de la Csutcb, y Ramiro Cucho, del Conamaq, quienes fueron aprehendidos ayer por liderar las movilizaciones de protesta contra el gobierno de Luis Arce y acatar un bloqueo de 24 días, que ocasionaron 2.100 millones de dólares.

“Estamos en una injusticia en este país, lamentablemente no hay justicia, no hay nada. Pero sí les protegen a ellos, no hay justicia para el pueblo”, gritaba una de las movilizadas con su megáfono.

Entretanto, el grupo de personas que realizan una vigilia en exteriores de la unidad policial, gritaba: “El pueblo unido, jamás será vencido”.

Ante los gritos y posibles disturbios, la instalación es resguardada por un contingente policial, tras la aprehensión de los dos dirigentes que pasaron la noche en celdas policiales.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó este jueves que se emietieron cuatro órdenes de aprehensión, entre ellos para el exministro Juan Ramón Quintana, del que se desconoce su paradero y para el dirigente Ponciano Santos, a quien se lo busca en Santa Cruz.