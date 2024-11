«La pregunta es si Trump deportaría también a México a migrantes no mexicanos»

El profesor de la Universidad de Puebla, Isidro Morales, recordó que el presidente electo Donald Trump prometió recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes a partir del 20 de enero, en cuanto llegue a la Casa Blanca. «El punto son los migrantes que no son mexicanos, si se van a deportar también a no mexicanos a México», dice.

«En caso de que hubiera deportaciones, nosotros [el gobierno mexicano] vamos a recibir a las y los mexicanos. Ya tenemos un plan para ello. Pero vamos a trabajar, previo a ello, en demostrar que ellos (el gobierno de Estados Unidos) no tienen por qué deportar a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera», dijo esta semana la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en respuesta a las amenazas de su homólogo estadounidense de deportar migrantes mexicanos en cuanto llegue al poder.

El presidente electo republicano ha redoblado su artillería nominando a figuras antiinmigración para su próximo gabinete. La presidenta Sheinbaum ha dicho también que tratará de convencerlo de «los beneficios que aportan los migrantes a sociedades como la estadounidense».

Isidro Morales, profesor de la Universidad de Puebla en México, no duda de que Trump vaya a deportar, en el marco de una estrategia de negociación.

«¿Trump va a deportar? Sí, como ya lo hizo en su primer mandato. Se ha deportado también en la era Biden. Esto no es nuevo. Ahora, lo que sí regresa con Trump es el hecho de usar la amenaza de la deportación como una herramienta de negociación. Esto sí es muy Trump», precisa.

¿Comenzará la nueva administración Trump a deportar migrantes a partir del próximo 20 de enero, cuando llegue a la Casa Blanca?

Se desconoce el plan de México ante una deportación masiva

«Trump ha prometido que, a partir de su primer día de gobierno, va a expulsar a mexicanos indocumentados. Probablemente lo haga; sería una medida estridente. Por eso la presidenta mexicana dijo que México ya tenía un plan para esa eventualidad. No sabemos cuál es el plan, pero dijo que sí recibiría a los mexicanos. Obviamente, si son mexicanos, al gobierno no le queda otra opción. Ahora, el punto son los migrantes que no son mexicanos. Es decir, si se van a deportar también a no mexicanos a México. Ése es el gran punto. Porque, originalmente, en la deportación, un país tiene que deportar hacia el país de origen; eso es lo que se hace en Europa. Por eso, esto hace que la deportación sea muy, muy cara en Estados Unidos. El Instituto de Políticas de Migración calcula que cuesta 11.000 dólares la deportación de una persona», subraya Isidro Morales.

A pesar de eso, las amenazas de Trump asustan, pero no coartan las ganas de los migrantes de cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. Cientos de migrantes salieron hace unos días de la ciudad mexicana de Tapachula (sur) con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos antes de que asuma el republicano Donald Trump, quien ha prometido deportaciones masivas en cuanto llegue al poder. Trump también ha amenazado con nuevos muros y hasta cárceles especiales.

«Trump nos quiere asustar»

Este es el caso de una migrante ecuatoriana, que va caminando por una carretera en Oaxaca, junto con cientos de otros migrantes en una caravana que apura el paso.

«Trump nos quiere asustar con esto de las cárceles. Quiere que nos regresemos a nuestro país, pero nosotros no vamos a regresarnos. Nosotros vamos a seguir con el objetivo de llegar a los Estados Unidos para el futuro de nuestros hijos. Todo lo que estamos haciendo, este sacrificio, es por ellos», sostiene.