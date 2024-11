La Selección nacional desafectó a Jeyson Chura por lesión

El extremo de The Strongest Jeyson Chura fue desafectado de la Selección nacional, por una lesión en la rodilla derecha. Otro que podría dejar la concentración de la Verde, es el delantero de Always Ready José Martines, también por lesión.

“Chura llegó a la concentración refiriendo dolor en la rodilla derecha de moderada intensidad con dificultad a la extensión y flexión. Realizada la evaluación médica se informa al cuerpo técnico y se decide desafectar al jugador de la concentración para realizar su recuperación en el club al que pertenece”, señala el informe médico de la Selección.

De acuerdo al parte médico The Strongest realizó una resonancia magnética en fecha 30 de octubre, que indica que presente un edema óseo en Condilo Femoral externo leve, derrame articular y una bursitis.

Entre tanto, la FBF aún no emitió un comunicado sobre Martines, quien según dijo el estratega Óscar Villegas, el primer diagnóstico no era “muy alentador, es una lesión que va a requerir aparentemente de buenos días y eso limitaría probablemente su permanencia en la concentración. Estamos esperando hasta mediodía el informe final de la parte médica y después seguro que daremos la información correcta. Si no va a poder continuar daremos el nombre del nuevo convocado”.

Entre tanto, Villegas convocó a Gabriel Sotomayor de The Strongest y Gustavo Mendoza de San Antonio de Bulo Bulo, quienes se sumarán a la concentración en las próximas horas.