Las campañas de Kamala Harris y Donald Trump recaudaron miles de millones de dólares: cómo gastan tanto dinero

El destino de las elecciones se juega en gran medida en los estados pendulares, y los equipos de Harris y Donald Trump han identificado a Pensilvania como un territorio crítico. Con sus 19 votos electorales, este estado puede inclinar la balanza, y las encuestas sugieren un empate técnico que mantiene a ambas campañas en un gasto constante y agresivo. Por ejemplo, los demócratas han invertido en anuncios durante los partidos de los Philadelphia Eagles y los Pittsburgh Steelers, con el fin de captar la atención de votantes más jóvenes y menos comprometidos políticamente, un grupo demográfico que consideran crucial.

No obstante, la campaña no se ha limitado a la publicidad televisiva. Como parte de una estrategia de alcance aéreo, el Comité Nacional Demócrata gastó una suma de seis cifras para desplegar pancartas a favor de Harris sobre varios partidos de la NFL, reforzando el mensaje en eventos masivos y aprovechando cada oportunidad para impactar en la opinión pública.

La transformación del gasto en medios

La manera en que los equipos de campaña asignan sus recursos ha cambiado drásticamente en los últimos años, influenciada por la fragmentación del consumo mediático. Antes de la proliferación digital, las campañas dependían de los pocos canales de televisión disponibles para transmitir sus mensajes. Hoy en día, con la explosión de plataformas digitales, las opciones se han diversificado, permitiendo segmentar mensajes de manera mucho más precisa.

Steve Caplan, profesor de publicidad política en la Universidad del Sur de California, explica que esta diversificación ha permitido a las campañas optimizar su presupuesto. Los anuncios digitales no solo son más económicos, sino que también llegan a audiencias específicas. La campaña de Harris, por ejemplo, ha aprovechado Snapchat para atraer a jóvenes votantes, maximizando el impacto de su inversión.

En tanto, la capacidad de los millonarios para influir en las elecciones ha crecido exponencialmente desde el fallo de la Corte Suprema en el caso Citizens United v FEC en 2010. Esta decisión permitió donaciones ilimitadas a los PACs, facilitando la intervención de grandes fortunas y corporaciones en el proceso electoral. Super PACs como el de Elon Musk, alineado con Trump, han recaudado sumas significativas, operando como brazos extendidos de las campañas oficiales.

Elon Musk habla antes del candidato presidencial republicano y ex presidente, Donald Trump, en un evento de campaña en el Madison Square Garden en Nueva York (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) Elon Musk habla antes del candidato presidencial republicano y ex presidente, Donald Trump, en un evento de campaña en el Madison Square Garden en Nueva York (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

Según la Comisión Federal de Elecciones (FEC), el dinero de los PACs ha alcanzado cifras astronómicas. Los demócratas, mediante entidades como ActBlue y el Harris Victory Fund, han liderado las recaudaciones con más de 5.000 millones de dólares. En contraste, los republicanos han dependido de contribuciones de élites empresariales, con el WinRed PAC a la cabeza con 1.400 millones.

La influencia desmesurada de los multimillonarios preocupa a defensores de la transparencia y la ética política. El abogado Noah Bookbinder, de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), advierte sobre los peligros de que una pequeña élite adquiera poder desproporcionado, comparando esta dinámica con oligarquías en naciones como Rusia. Por otro lado, expertos como Bradley Smith, expresidente de la FEC, sugieren que la situación es más compleja y que la participación masiva de pequeños donantes sigue siendo un factor vital.

Algunos críticos temen que el financiamiento ilimitado diluya las preocupaciones de los ciudadanos comunes y desvíe la política hacia intereses elitistas. David Kass, director de Americans for Tax Fairness, afirmó que el aumento del 60% en las donaciones de familias multimillonarias desde 2020 “ahoga las voces y preocupaciones de los estadounidenses comunes”.

A días de las elecciones, los movimientos en los cierres de campaña pueden ser decisivos. Lo que está claro, es que tanto Harris como Trump tienen el dinero suficiente para intentar convencer a los votantes indecisos en las últimas horas antes de la votación.