Lee el horóscopo del 18 de noviembre de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Difícil momento sentimental, tu orgullo no te permite aceptar que te haz equivocado. Hoy buscarás a personas que te puedan apoyar con tu proyecto. Número de suerte, 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tienes carisma pero no lo estás explotando para llegar a la persona que te interesa. Laboralmente lograras el éxito en todo lo que te propongas, incluso en asuntos difíciles. Número de suerte, 1.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tratar de ser el centro de atención del ser amado te traerá dificultades, cambia de actitud. Tu problema es gastar sin planificar, hoy empezarás a ordenar tu economía. Número de suerte, 21.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Empiezas a acostumbrarte a que esa persona ya no esté a tu lado, el pasado quedara atrás. Las cosas no están saliendo como esperas, pero no te desanimes, sigue adelante. Número de suerte, 14.