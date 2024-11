Loza asegura que Andrónico Rodríguez no se aleja del ala evista y desmiente división en sus filas

El senador por Cochabamba señala que esas versiones son de un gobierno desesperado que busca socavar la unidad del ala evista del MAS

eju.tv / Video: Red América TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La ausencia de Andrónico Rodríguez en el ampliado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), efectuado el pasado viernes 22 de noviembre en la población de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, causó extrañeza en filas de ese bloque político, así como en otros sectores de oposición a Evo Morales y del propio gobeirno; algunos se aventuraron a conjeturar que el presidente del Senado buscaba su propio rumbo después de haber sido desahuciada su candidatura para las elecciones generales de 2025.

Sin embargo, la mañana de este martes, el senador Leonardo Loza salió al frente de esos rumores y aseguró que Rodríguez pidió permiso para asistir a un acto fuera del país y que el entorno de Morales, compuesto sobre todo por representantes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, está más fuerte que nunca y desmintió que exista una supuesta división al interior del ala radical de ese instrumento político.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Andrónico Rodríguez estuvo en un evento internacional. Foto: RKC

“Queríamos aclarar ante nuestra militancia y el pueblo boliviano, que, ante algunas versiones desesperadas que tiene el gobierno que en lugar de resolver los problemas que tiene el país, se ocupa de atacar al MAS, a Evo o a nosotros; recalcamos que, sindicalmente, orgánica, política y electoralmente, la región del trópico de Cochabamba no nos vamos a dividir, así como hemos mostrado a lo largo de nuestra historia, siempre hemos permanecido y vamos a permanecer unidos a la cabeza de Evo Morales”, aseveró el asambleísta.

Incluso, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseveró que existe una división entre los seguidores evistas, en el trópico de Cochabamba, porque unos apoyan al expresidente, pero surge la posición de una parte de los productores de la hoja de coca de respaldar al delfín de Morales; al respecto, Leonardo Loza reiteró que son acciones propias del debate interno que se dan en las diferentes organizaciones que componen la estructura política en esa región, pero que no significan un disenso que comprometa la unidad del MAS.

El senador Leonardo Loza defiende la unidad de los asambleístas del trópico. Foto: captura pantalla

“Yo por ejemplo, tengo quince centrales, más de cien sindicatos, no todas las centrales me han ratificado para ser ejecutivo el pasado junio, doce me han ratificado, tres centrales no, tenían otro candidato, es normal, si tienen otra idea es parte de la democracia interna de las organizaciones, pero eso no significa que cambia la decisión de una federación, en este caso de la Federación Mamoré Bulo Bulo, eso no significa que cambia la decisión de las seis federaciones del trópico de Cochabamba”, especificó.

Apuntó a los operadores del gobierno de Luis Arce de promover la confrontación en el ala evista en lugar de resolver los problemas económicos que atraviesa el país; también dejó en claro que la determinación de las seis federaciones del trópico de Cochabamba es que el candidato único para los comicios del próximo año es Evo Morales Ayma y que fue definida por todo el movimiento cocalero, por lo que ese sector continuará en la lucha para que no se conculque el derecho del expresidente.

El ampliado del pasado viernes en Lauca Ñ. Foto: RKC

Asimismo, sobre la supuesta falta de convocatoria del evismo debido a que en la reunión de Lauca Ñ se evidenció que había poca gente, el senador del trópico de Cochabamba señaló que la reunión era solo con algunos dirigentes del país, los cuales no debían pasar de los 500, pero aunque esa era la decisión de la Dirección Nacional, hubo otros representantes de los diferentes departamentos que voluntariamente se presentaron, por ello, al final la cantidad de asistentes sobrepasó los 2 mil o 3 mil.

Por otra parte, Loza anunció que, en un afán de buscar la liberación de los partidarios de Evo Morales aprehendidos en las movilizaciones del pasado mes de octubre, en los próximos días, el denominado Estado Mayor del Pueblo, compuesto por las organizaciones sociales que respaldan al exmandatario, definirán las movilizaciones que llevarán a cabo para exigir la liberación de los más de cien detenidos producto de los 24 días de bloqueo, una de las conclusiones a la que arribó el ampliado del pasado viernes.