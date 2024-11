Madre de dos personas torturadas y asesinadas en Pucamayo relata las últimas conversaciones con sus hijos

“Soy madre de hijos torturados”, dijo en puertas del IDIF la madre del taxista Tadhashy

Cochabamba. La madre del taxista Tadhashy y su hermana Liza contó que sus hijos fueron torturados y ejecutados sin piedad.

Fuente: Red Uno

La madre del taxista Tadhashy Loroña M. espera en puertas del Instituto de Identificaciones Forenses (IDIF) el cuerpo de su hijo que fue torturado, asesinado con una escopeta y enterrado en la comunidad de Pucamayo, Corani Pampa.

Cristian Serna, un exmilitar dado de baja de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), había contratado el servicio de taxi de Tadhashy para que lo transporte hasta Pucamayo, era la tercera y última vez que realizaría este recorrido.

“Como familia nunca lo conocimos, pero mi hijo me comentó que había llevado a un militar hasta Colomi porque le había hecho contrato en dos ocasiones y esta vez fue de igual manera (…) Él tenía su horario de trabajo, salía llevando a familiares y a colegios”, aseguró la madre de Tadhashy.

El pasado 12 de noviembre empezó el calvario de Tadhashy, quien había transportado a la Serna, el 13 de noviembre llamó a su esposa Trinidad Muñoz P. para decirle que fue retenido y para ser liberado exigían la suma de Bs. 27.800, la progenitora desconocía que se había pedido este monto de dinero.

“Yo le llamé insistentemente el pasado martes a mi hijo, para decirle que no haría el almuerzo, nunca me contestó. Por eso llamé a su esposa y no respondió a ninguna. Luego Trinidad me dijo que estaba lejos, y ya no volvimos a hablar, sentaron denuncia con mi hija y esta persona que las acompañó (…)”, contó.

La madre angustiada por la nula respuesta de sus hijos se dirigió a sentar denuncia formal en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Sacaba. “Mi hija me dijo, yo te voy a llamar, no me hables (…) No lo dejan salir a Tadhashy”, esas fueron las palabras de Liza Loroña.

“La última llamada que tuve con mi hija le pregunté ¿Dónde estás? ¿Por qué nadie me dice nada? ¿Qué es lo que ha pasado? Ella sólo decía ‘está manejando, está manejando’, respondió llorando, ahí se cortó la llamada y no volví a saber más de ellos”, indicó la progenitora.

La madre del taxista aseguró que su hijo no era un exmilitar retirado, remarcó que sus hijos son civiles. Liza Loroña sería personal de planta de la Segunda Brigada, es instructora de Idiomas. En este lugar habría conocido a Juan C. Román Medina, la otra víctima torturada y asesinada.

“¡Porque vas tan lejos! Le decía y él me decía que era por trabajo (…) Nosotros somos personas de trabajo. Mi hija trabaja en la Fuerza Aérea durante mucho tiempo, la conocen (…) Soy la madre de dos hijos torturados, pido que se haga justicia y no mellen la dignidad de mis hijos, que lo investiguen a ese pasajero”, contó en medio lágrimas.

Trinidad y Tadhashy recientemente se habían casado hace dos meses, eran una pareja que tenía muchos planes para un futuro que fue truncado por la violencia extrema. “Mi hija Liza tiene una hija que depende de su mamá. ¡Qué va ser de ella!”, dijo antes de quebrarse.