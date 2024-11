“Maduro me salvó la vida”: Evo ratificó que usamos vehículos prestados de Venezuela en balacera

Por el uso de vehículos prestados, el MAS corre el riesgo de fuertes sanciones; sin embargo, según el líder cocalero, “es un préstamo personal”

Fuente: Correo del Sur

A una semana de la balacera en el Trópico de Cochabamba, el expresidente Evo Morales ratificó su versión de un atentado en su contra y volvió a arremeter contra el gobierno de Luis Arce por haber denunciado una emboscada de la caravana del líder cocalero a policías que realizaban. un control antidroga.

En su segundo día de huelga de hambre, Morales asistió a su programa habitual en la radio chapareña Kawsachun Coca y reforzó su denuncia de un atentado en su contra; Además, se refirió a las denuncias por el uso de vehículos y armas de fuego.

El expresidente confirmó que recibió ayuda de Nicolás Maduro con los vehículos que utilizaron para movilizarse y que resultaron involucrados en la balacera del pasado domingo.

“Soy sincero, si el presidente Maduro no me hubiera prestado los carros ¿qué hubiera pasado con Evo? En otras palabras, el presidente Maduro me salvó la vida”, indicó Morales.

También reiteró que el presidente Luis Arce sabe del préstamo porque de eso se habló en una reunión, el año pasado, aunque evitó dar mayores detalles. “Es una larga explicación”, se excusó.

El uso de vehículos prestados por Venezuela derivó en una denuncia de la alianza opositora Comunidad Ciudadana ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde advirtieron el riesgo de una sanción contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) por este caso, debido a que la Ley de Organizaciones Políticas prohíbe a los partidos recibir donativos de otros países.

Ante esta denuncia, desde el “evismo” afirmaron que se trata de un préstamo a Morales y no al partido político, lo cual fue replicado este domingo por el exmandatario. “Es un préstamo personal”, dijo escuetamente, sin referirse directamente a la denuncia.

El líder cocalero remarcó así que fue víctima de un intento de magnicidio, aunque el Gobierno asegura que él y su caravana atropellaron el pasado domingo a un efectivo y dispararon contra policías, luego de evadir un control antidroga en el Trópico de Cochabamba.