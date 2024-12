Magisterio urbano cuestiona que el Congreso Educativo aprobó «parches» y no cambios estructurales

El Congreso Educativo Plurinacional que se realizó en Tarija, no logró solucionar de forma estructural la crisis de educación en el país y solo se adoptaron medidas parche que permitió ratificar la vigencia de la Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, afirmó el dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez.

Congreso de educación en Tarija. Foto: ABI

Fuente: ANF

“Lo único que se ha logrado en este congreso no es más que parchar un poco o ratificar la Ley 070 sin un análisis serio ni profundo, los datos que presentó la UNESCO no han servido de parámetro para que se haga un verdadero análisis. En esa medida, no se ha dado una respuesta a la crisis de la educación, al contrario, se ha mantenido la continuidad de la Ley 070”, aseguró el dirigente en contacto con la ANF.

El congreso concluyó el viernes, después de cuatro días, donde se aprobó la modificación de la malla curricular y exigir un incremento del presupuesto del 33% para educación, tomando en cuenta que actualmente ese sector recibe el 10,8% de los recursos del Estado. Por esa razón se definió esa drmanda, una tarea que le corresponderá analizar a la Asamblea Legislativa.

El dirigente cuestionó que en el encuentro no se haya dado paso a realizar un análisis profundo sobre la situación de la educación en el país, de la malla curricular ni la carga horaria. Lamentó que la mayor parte de los participantes sean de sectores afines al gobierno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El congreso ha sido organizado y convocado por el gobierno, en ese sentido ha sido un evento hecho a su medida. No se ha podido debatir las causas que han ocasionado la profunda crisis educativa, no se ha hecho una revisión seria de los lineamentos epistemológicos que maneja la ley, ni tampoco se ha podido discutir con seriedad la estructura curricular, la carga de estudios, carga horaria, ni el plan de estudios”, manifestó.

Tras finalizar el congreso, el presidente del presídium del congreso, William Mendoza, manifestó que las conclusiones reflejan el pensamiento orientado a mejorar el sistema educativo y las debilidades de la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez.

“Hoy con esas propuestas se mejora para buscar una educación científica, técnica, tecnológica, productiva con visión de una industrialización”, mencionó.

Al respecto, Álvarez dijo que se ha verificado que los estudiantes no logran adquirir diferentes concimientos que les sirvan para ingresar a las universidades, como el razonamiento lógico ni la lectura de comprensión que es la causa de una mala implementación de la curricular educativa.

“Al finalizar primaria y secundaria, los estudiantes no logran adquirir una adecuada lectura de comprensión, tampoco logran adquirir un razonamiento lógico en matemática ni tener como dominio los centros básicos de las materias de las disciplinas científicas que les permita encarar con precisión las exigencias de la educación superior”, explicó.

/EUA/ nvg/