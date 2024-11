Maltrato, cansancio y mala alimentación son el pan de cada día de transportistas que hacen fila por diésel

Decenas de transportistas deben esperar hasta dos días en las filas que se registran en la ciudad de El Alto para adquirir diésel, a eso se suma el maltrato que sufren por parte de los funcionarios de los surtidores, el cansancio y la mala alimentación.

La Paz. – Decenas de transportistas deben esperar hasta dos días en las filas que se registran en la ciudad de El Alto para adquirir diésel, a eso se suma el maltrato que sufren por parte de los funcionarios de los surtidores, el cansancio y la mala alimentación.

Eugenio Barrera, uno de los conductores que hacía fila desde el lunes en la estación de servicio Caluyo, ubicada en la avenida Ladislao Cabrera, o más conocida como carretera a Viacha de la urbe alteña, contó a la ANF que debe consumir pan con refresco ante la falta de recursos.

“Uno ya no sabe lo que vamos a hacer, ya es el colmo. Es un perjuicio para nosotros, no podemos ir a otros lados porque tenemos lo justo para cargar diésel, es muy triste esta situación. A veces solo almorzamos pan con refresco porque no nos alcanza el dinero para nuestros gastos”, afirmó Barrera en entrevista con la ANF.

Hace más de tres meses se agudizó el desabastecimiento de combustible en el país, hasta el momento la venta de diésel no es normal en las estaciones de servicio y los conductores se ven obligados a esperar por horas e incluso días para aprovisionarse de ese recurso.

El gobierno acusó al ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) de generar un desface en la distribución de carburantes por los 24 días de bloqueo de carreteras, pero pese a que se levantó esa medida hace semanas el problema persiste y no existe una solución. Al respecto, expertos en el tema aseguraron que el conflicto se debe a la falta de dólares y recursos en el Estado.

Carlos Nina, otro de los choferes que estaba en la fila, contó que deberá esperar al menos 24 horas para comprar diésel y ya está mentalizado que dormirá en su camión, estar atento ante los posibles riesgos de que sufra algún tipo de robo.

“La fila se hace un día antes, yo he llegado hace una hora y estoy haciendo fila y recién mañana (miércoles) voy a comprar diésel porque los surtidores no tienen combustible. Los trabajadores dicen que mañana llegará la cisterna con diésel y no nos queda más que esperar. Para nosotros también es peligroso quedarnos porque nos pueden robra las partes de nuestros vehículos”, manifestó.

Hugo Mendoza, transportista de larga distancia, dijo que llegó la mañana del martes a la fila y hasta las 16:00 no avanzó, está resignado a dormir en la calle. Afirmó que esa situación se repite cada que llega a La Paz o a su destino y debe abastecerse de carburante.

“Yo ya vengo preparado para quedarme a dormir esta noche, nosotros ya estamos muy molestos y no podemos estar así todos los días en busca de diésel. Nosotros debemos trabajar y hacer estas colas nos perjudican, todos los días debemos buscar diésel y hacer filas, el gobierno no piensa en nosotros”, manifestó.

Maltrato

Al cansancio y a las horas de espera, se suma el maltrato que sufren los transportistas por los trabajadores de los surtidores, Barrera reprochó la falta de información porque cuando les consultan si llegarán las cisternas, los funcionarios les responden de mala gana o no les dicen nada.

“Estamos dos días esperando, estaba avanzando un poco, pero ya no se movía la fila. Cuando fui a preguntar a los que atienden no saben. Nos responden: no sé si va a llegar o no, le vuelvo a preguntar si puedo dormir en la fila, pero no se responden ¿No tendrán una comunicación para saber si llegarán las cisternas?”, reprochó.

Exigen soluciones

Hugo exigió al gobierno solucionar la falta de combustible en el país y explicar las causas de la escasez, consideró que si el presidente Luis Arce no tiene la capacidad de enfrentar ese conflicto debe dejar el cargo.

“No se sabe qué está pensando el gobierno ante esta situación, si el presidente no tiene la capacidad de solucionar el problema que renuncie. Hace más de un mes escuchamos que van a solucionar la escasez de combustible, pero hasta el momento no hay nada”, expresó.

Esa situación se replica en distintos puntos de El Alto, por ejemplo, en la estación de servicio que está al frente del cuartel Ingavi, en la avenida 6 de Marzo, la fila se extiende por varias cuadras. Lo mismo ocurre en el surtidor Candelaria que está en ese mismo sector, los camiones, flotas y tractores deben esperar y dormir en las colas para adquirir combustible.

