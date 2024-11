Manfred plantea el cambio del modelo económico para remontar la crisis

El alcalde de Cochabamba se perfila como candidato a la presidencia por la agrupación Súmate y esta noche ofrece una entrevista en la red DTV.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, planteó esta noche el cambio del modelo económico como una salida a la crisis económica si es que llega a la presidencia de Bolivia.

“Un gobierno que tenga que cambiar el modelo económico, hoy vivimos en un capitalismo de Estado secante, cambiar un modelo económico importante para poder utilizar todas las potencialidades que tiene el país en el sector minero, agropecuario industrial, turismo y abrir las exportaciones mostrando la competitividad teniendo un modelo como yo lo denomino tanto Estado que sea necesario y tanto mercado que posible, una alianza mixta, que permitan la alianzas público-privadas”, afirmó anoche.

En una de sus alocuciones en la red televisiva DTV, que lo entrevistó esta noche, dijo que si llega a la presidencia liberará de inmediato al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien permanece detenido en la cárcel de Chonchocoro, La Paz.

El político que ahora encara otro proceso electoral afirmó que su acompañante de fórmula debe tener la misma convicción de “sacar a Bolivia adelante” y que no sea simplemente una ambición por el cargo.

La encuesta publicada por el empresario boliviano Marcelo Claure da cuenta de que Reyes Villa y Evo Morales están empatados con un 18% de la preferencia electoral.

“Yo no soy un chiquillo para estar jugando con Bolivia o jugando a ser Presidente” manifestó en la entrevista. “La experiencia, la responsabilidad y el desafío es muy grande para con Bolivia en la situación económica en la que se encuentra, está en una situación de crisis, estamos pasando por uno de los peores momentos de Bolivia”, afirmó.

Reyes Villa, otrora militar, se perfila como candidato a la presidencia y tramita la personería de su partido denominado Súmate.

En la entrevista, el también exprefecto del departamento de Cochabamba rememoró al expresidente boliviano Víctor Paz Estenssoro, quien durante la crisis económica de la década de 1980 manifestó la frase “Bolivia se nos muere”.

“Ahora estamos en peor situación porque en esa época todavía había dólares, todavía había combustibles y todavía había reservas internacionales, hoy la situación es demasiado crítica porque no hay gasolina porque no hay diésel porque no hay los dólares para pagar”, destacó.