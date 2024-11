Entre el 14 de octubre y 6 de noviembre, el llamado Estado Mayor del Pueblo, que respalda al expresidente Evo Morales, propició la protesta que, en su pico, llegó a 24 puntos de bloqueo, de los cuales casi todos estaban concentrados en Cochabamba.

El dirigente campesino Humberto Claros hizo un contundente mea culpa sobre por qué el bloqueo de 24 días del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) no se extendió más allá de Cochabamba.

Sin embargo, no se extendió, aunque bloqueó la conexión directa entre oriente y occidente hasta que el 1 de noviembre, fuerzas militares y policiales, la vía fue despejada en Parotani, Cochabamba.

Claros, en su intervención en el ampliado de Lauca Ñ, el domingo, hizo una evaluación de la medida suspendida a sugerencia de Morales, aunque puesta en cuestión por alguna dirigencia. Quiero “pedir disculpas abiertas, públicas y profundas a todos mis hermanos de los diferentes puntos de bloqueo. No querían mis hermanos hacer ninguna pausa, ningún cuarto intermedio”, dijo.

Sin embargo, cuestionó que la protesta no se haya extendido al país. “Hay que estar conscientes. No es suficiente hablar de traidores, (sino) del porqué en otros departamentos no se ha levantado el pueblo”, afirmó furibundo.

“Aquí, o después, tenemos que profundizar (el debate sobre) por qué carajos no se han levantado; ¿son culpables las bases o las roscas dirigenciales?”, protestó Claros.

En criterio del dirigente, fallaron algunos dirigentes en la convocatoria, aunque no señaló nombres ni regiones. “¡Basta, compañeros, de engañarnos a nosotros mismos con liderazgos y representaciones aparentes!”, arengó Claros.

“¡Basta, compañeros, de estar mintiendo a las bases y a nuestro hermano Evo! ¡Se tiene que terminar eso, hermanos!”, insistió.

“Si vamos a emprender esta lucha social, los primeros que no van a bloquear, son los primeros aduladores. ¡Eso terminó, compañeros!”, protestó en relación a quienes solo hablan de la movilización y no se suman a ella.

El pliego del Estado Mayor del Pueblo consignaba demandas de atención sobre la situación de escasez de dólares y combustibles, además del encarecimiento de precios de la canasta familiar. También, el “cese de la persecución política” contra Morales y el retiro de proceso penales abiertos contra el expresidente.

“Aquí tenemos que hablar de la lucha social en términos socialistas; esto ya no es mera lucha social. Aquí se trata de la lucha social; aquí se trata de indios contra las k’aras”, reflexionó Claros.

Las protestas se encuentran en status quo. La semana pasada se abrió la posibilidad de diálogo entre el evismo y el Gobierno a instancias de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, los ímpetus se frenaron debido a que, según el Gobierno, el ala evista del MAS protagonizó desmanes en la Asamblea Legislativa cuando, el 8 de noviembre, el presidente Luis Arce, debió prestar su informe sobre los cuatro años de su gestión.