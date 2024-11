Humberto Claros, dirigente de la Csutcb, fue aprehendido por liderar bloqueos, denunciaron los evistas

Afirman que la aprehensión se da en represalia de parte del Gobierno. Advierten que se movilizarán para que se libere a su dirigente.

eju.tv / Video: RKC

Lidia Mamani / La Paz

El líder del MAS-IPSP, Evo Morales, al igual que otros dirigentes, denunciaron este miércoles que en esta jornada tres personas aprehendieron de “manera irregular” a Humberto Claros, representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb). Indicaron que la misma se dio cuando caminaban por la plaza principal de la ciudad de Quillacollo, en Cochabamba, y ven que esta situación es en represalia por los bloqueos de 24 días que realizaron hasta la anterior semana.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Denunciamos la ilegal y arbitraria detención de Humberto Claros, dirigente de la Csutcb. Quien es injustamente privado de su libertad por liderar las movilizaciones de protesta social por la crisis económica, en defensa de la vida y la democracia”, publicó Morales en su cuenta X.

Denunciamos la ilegal y arbitraria detención de Humberto Claros, dirigente de la CSUTCB. Quien es injustamente privado de su libertad por liderar las movilizaciones de protesta social por la crisis económica, en defensa de la vida y la democracia. Con este tipo de acciones al… pic.twitter.com/PrzMzjhNmu — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 13, 2024

Consideró que con este tipo de acciones al margen de la ley, buscan “disciplinar y acallar” al pueblo que sufre la inflación, escasez de combustibles y falta de movimiento económico. “Así demuestran al mundo que no hay respeto al debido proceso,ni justicia, pues esta es utilizada como instrumento de represión gubernamental”.

Otro de los dirigentes cochabambinos advirtió que con las detenciones no los callarán por más que los detengan y que las bases se movilizarán, porque no soportarán más a este Gobierno «corrupto». «Las movilizaciones no van a parar, ya que es la única forma de combatir contra este Gobierno».

Indicaron que el dirigente fue «secuestrado por agentes de inteligencia» enviados por el presidente Luis Arce que dispuso la aprehensión de los que protestan contra la crisis económica que hay en el país. Agregó que están «cazando» a los dirigentes con el fin de acallarlos.

Ante el hecho, los militantes convocaron a una movilización en los exteriores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen ( Felcc), en la avenida Sucre, de la ciudad de La Paz, ya que el arribo de Claros se prevé pasada las 15.00 en el aeropuerto de El Alto.