Morales admite que usa una escopeta en su ‘chaco’ y que Del Castillo se la envió

Según el expresidente Evo Morales, cuando pidió permiso para el uso de una escopeta, el ministro Eduardo del Castillo le envió una “escopeta con permiso” de uso.

Por Mauricio Diaz Saravia

Fuente: La Razón

El expresidente Evo Morales admitió que tiene dos escopetas en su poder, aunque dijo que la usa para su “chaco” y que la segunda de ellas le fue enviada directamente por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Claro, antes, cuando trabajaba en el chaco, siempre teníamos escopeta. Quién no tiene, en el oriente boliviano, (una) escopeta. Cuando retorné de Argentina, cuando empecé a trabajar en el chaco y (me convertí) en un pequeño agricultor, compré una escopeta”, admitió en una primera declaración en su programa dominical.

Sin embargo, no mencionó que haya realizado el trámite para registrarla, sino que solicitó la autorización “telefónicamente” al titular de Gobierno.

“Pedí telefónicamente al ministro de Gobierno que me dé autorización (para su uso), (porque) tengo que cumplir con la legalidad, pedí. Y seré muy sincero, en vez de mandarme licencia de la escopeta, me mandó una escopeta con licencia. Él me mandó, yo no he pedido escopeta, (sino) licencia. Yo (estaba) esperando que me llegue la licencia y me llega una escopeta con licencia”, aseguró el exmandatario.

De esa manera, Morales respondió a Del Castillo que, en una conferencia de prensa, develó que el líder cocalero tiene al menos tres armas y que dos de ellas tienen registro ante el Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil (Reafuc).

Se trata de dos escopetas y un revólver, cuyo registro fue rechazado, aunque la autoridad no explicó los motivos.

Del Castillo abordó el tema un día después de un operativo policial en la carretera entre el municipio de Villa Tunari y la localidad de Lauca Ñ, en Chimoré, del que Morales y su comitiva “huyó”.

Según el titular de Gobierno, al “escapar”, los ocupantes del vehículo que trasladaban a Morales dispararon contra los efectivos, por lo que comenzó una persecución para detener el motorizado.

“¿Qué estaba escondiendo Evo Morales en su vehículo y por qué no quiso ser requisado? (…). Señor Morales, ¿quién les ha dado permiso para utilizar armas de fuego? ¿Quiénes son las personas que se encontraban armadas en su vehículo?”, preguntó el ministro.

Por su parte, Morales, el mismo día de los hechos, aseguró que se trataba de una “atentado” contra su vida.

Luego de la conferencia de Del Castillo, replicó: “Escuchando (al ministro), yo solo pienso en qué clase de gobierno tenemos, con semejante mentira”.

Negó que estuviera armado o que hubiera disparado. “No tenemos ninguna arma. ¿Qué arma portamos? Ni palo tenemos”, afirmó.

Sin embargo, este domingo dijo que las escopetas que tiene “no es para que esté caminando, es para el chaco”.

