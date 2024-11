Movilizados en Parotani afirman que si hay víctimas en la intervención de los bloqueos será responsabilidad de Arce

La dirigente nacional de las mujeres interculturales asegura que resistirán la arremetida de los uniformados a quienes pide que más bien se unan a la medida de presión

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Desde el punto de bloqueo instalado en el sector de Pirque, municipio de Parotani del departamento de Cochabamba, la secretaria ejecutiva de las mujeres interculturales de Bolivia, Mary Luz Ventura, afirmó que el presidente Luis Arce y su gobierno serán responsables por las víctimas fatales que pueda producir la intervención de las fuerzas combinadas de la Policía Boliviana y Las Fuerzas Armadas que se dirigen a esa región en la carretera que une el valle con el occidente del país.

Policías y militares partieron de Cochabamba y La Paz para despejar el punto de bloqueo en ese municipio El convoy de la sede de gobierno partió la noche del jueves, en tanto, el grupo de la capital del Valle salió en la madrugada, el objetivo es recuperar el control en esa región para restituir el libre tránsito que es impedido desde hace 19 días por los afines a Evo Morales. Los vehículos policiales van a la cabeza de la larga columna motorizada y en la retaguardia están los camiones que llevan a los soldados.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Uno de los puntos de bloqueo ubicados en el sector de Pirque, Parotani. Foto: captura pantalla

“En primer lugar queremos advertir a este gobierno traidor, a este gobierno incapaz que solo sirve para mandar a los policías y a los militares; desde este punto decimos que si algo pasa en este punto de bloqueo es responsabilidad de este gobierno incapaz, aun así, no tenemos miedo, como mujeres vamos a estar en primera fila para esperar a esos motines, a sus mascotas del gobierno traidor; si nos quiere matar, que nos mate a todos, que no se manche con su sangre del pueblo este gobierno”, advirtió la dirigente intercultural.

Ventura se dirigió a los efectivos policiales y militares que son parte del contingente que se dirige a ese punto que fue elegido comando de los bloqueos, para recordarles que entre los movilizados pueden estar sus familiares cercanos a quienes reprimirán solamente por pedir que el gobierno de una respuesta a la crisis económica que agobia a la población y, más bien, los exhortó a desobedecer las órdenes de sus mandos superiores y plegarse a la medida de presión.

Promontorios de piedras en otro punto de bloqueo en la vía Cochabamba-Oruro. Foto: captura pantalla

“Les decimos a los militares y policías que no arremetan contra sus madres, a sus tíos, a sus familiares, pedimos tanto a los policías y militares que se unan mejor aquí a la movilización, aquí al punto de bloqueo; nosotros como madres les pedimos que no arremetan contra su pueblo; el gobierno de Luis Arce Catacora es un monstruo, nosotros ya no reconocemos a este gobierno”, aseveró la dirigente afín a Evo Morales.

Sin embargo, los cercos provocaron millonarias pérdidas al Estado y a los sectores productivos del país, se estima que sobrepasan los 1.500 millones de dólares que se afectó a la economía nacional en los 19 días de paro, lo que provocó que autoridades de gobiernos subnacionales y representantes de diferentes gremios pidan al gobierno de Luis Arce proceda a desbloquear las carreteras para precautelar el derecho constitucional de la población al libre tránsito.