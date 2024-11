Musk afirma que en Hollywood presionan a actores para que apoyen a Harris

Según el magnate, si una celebridad no expresa su apoyo a la candidata demócrata, «nunca más la llamarán» y «no más películas y no más conciertos».

Fuente: https://actualidad.rt.com

El magnate Elon Musk ha afirmado en el pódcast de Joe Rogan que los actores de Hollywood se enfrentan a presiones para que apoyen públicamente a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris en las elecciones ante la amenaza de que se les nieguen más rodajes y contratos.

«Déjeme decirle cómo funciona en realidad: lo que pasa es que estas celebridades reciben una llamada de alguien poderoso en Hollywood y esa persona dice: ‘Sería realmente grande si usted endosara a Kamala. No tiene que hacerlo, depende de usted'», sostuvo Musk, agregando que si una celebridad no expresa su apoyo a la candidata demócrata, «nunca más la llamarán» y «no más películas y no más conciertos».

El empresario agregó que quienes llaman a los actores de Hollywood no intentan amenazarles directamente, sino que hablan de forma muy amistosa y servicial. «No lo necesitan [amenazar], pero todo el mundo sabe lo que pasará«, señaló.